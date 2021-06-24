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Уже больше 500. Еще четырех человек признали политзаключенными

25.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенными еще четырех белорусов, осужденных по делам, связанным с применением насилия против милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности, и хулиганством


Еще четырех белорусов признали политзаключенными / t.me/viasna96

Это Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич.

Правозащитники отмечают, что белорусские власти нарушили право граждан на мирные собрания. При этом действия милиции были непропорционально жесткими. В связи с этим действия протестующих в ответ нужно рассматривать как необходимую защиту.

"В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.

Также мониторинг судебных заседаний засвидетельствовал и другие нарушения принципов справедливого судебного разбирательства: нарушения презумпции невиновности, равенства перед судом и др.", — отмечают правозащитники.

На основании всего перечисленного они признают политзаключенными упомянутых выше граждан, требуют пересмотреть их приговоры "при осуществлении права на справедливое судебное разбирательство" и освободить их из-под стражи под подписку. 

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусская ассоциация журналистов.

На сегодня в Беларуси 507 политзаключенных.
 
 
 
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Правозащитники признали политзаключенными еще четырех белорусов, осужденных по делам, связанным с применением насилия против милиции, сопротивлением с...
 
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