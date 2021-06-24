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Посмотрите, что предлагают минчане: хотят, чтобы Серебрянку и Лошицу соединил мост через Свислоч

25.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идет сбор подписей Обращение будет отправлено в Администрацию Ленинского района столицы.



 Вот что пишут заявители:
 — Между Серебрянкой и Лошицей постоянно приходится ездить и ходить в обход, хотя река Свислочь имеет ширину буквально 10-20 метров.
И поскольку по закону именно исполкомы: « создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют транспортное обслуживание граждан на соответствующей территории», минчане просят - рассмотреть возможность строительства моста через реку Свислочь, которая соединила бы жилые районы Лошица и Сереблянка.
 Подписать обращение можно здесь
 Фото: petitions.by
 
 
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Идет сбор подписей Обращение будет отправлено в Администрацию Ленинского района столицы.
 
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