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Высокие температуры привели к проблемам с покрытием трассы Р23. Повреждения получили несколько автомобилей

25.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экстремально высоких температур не выдерживают даже бетонные дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во второй половине четверга, 24 июня, от автомобилистов появились сообщения о повреждении полотна сразу на нескольких участках трассы Р23 Минск – Слуцк.

Возле деревни Гацуки, где начинается бетонка, на стыках в прямом смысле поднялся асфальт.

Высокие температуры привели к проблемам с покрытием трассы Р23. Повреждения получили несколько автомобилей

В итоге повреждения получили несколько машин. Подобные проблемы с полотном также на 60-м и 48-м километрах магистрали. На место выехали дорожные службы.

Участки ограждены и вскоре будут отремонтированы. Сотрудники ГАИ помогли организовать безопасную схему движения на поврежденных отрезках.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Экстремально высоких температур не выдерживают даже бетонные дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во второй половине четверга, 24 июня,...
 
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