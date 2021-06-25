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Высокие температуры привели к проблемам с покрытием трассы Р23. Повреждения получили несколько автомобилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экстремально высоких температур не выдерживают даже бетонные дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во второй половине четверга, 24 июня, от автомобилистов появились сообщения о повреждении полотна сразу на нескольких участках трассы Р23 Минск – Слуцк.
В итоге повреждения получили несколько машин. Подобные проблемы с полотном также на 60-м и 48-м километрах магистрали. На место выехали дорожные службы.
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Высокие температуры привели к проблемам с покрытием трассы Р23. Повреждения получили несколько автомобилей
Новости Беларуси. Экстремально высоких температур не выдерживают даже бетонные дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во второй половине четверга, 24 июня,...
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