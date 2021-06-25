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Снова природные аномалии: в районах Минской области прошли грозы с градом

25.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На смену 35-градусной жаре в некоторых районах Минской области пришла кратковременная прохлада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Правда, и здесь не обошлось без природных аномалий.

Снова природные аномалии: в районах Минской области прошли грозы с градом

Ливни, грозы, град и сильный ветер во второй половине четверга, 24 июня, наблюдались в Воложинском, Молодечненском и Вилейском районах.

Не обошлось без упавших деревьев и локальных подтоплений.

 
 
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Новости Беларуси. На смену 35-градусной жаре в некоторых районах Минской области пришла кратковременная прохлада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Правда, и...
 
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