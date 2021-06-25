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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Шумилинском районе
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла в Шумилинском районе. Есть погибшие,
В результате ДТП погибли два пассажира, еще пять человек госпитализированы.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек) УК Беларуси.
ФОТО: СК
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Смертельная авария произошла в Шумилинском районе. Есть погибшие, сообщили в Следственном комитете. В результате ДТП погибли два пассажира, еще пять человек...
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