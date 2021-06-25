Фестиваль «Вытокi» стартовал в Мозыре: какую программу приготовили для гостей организаторы?

Источник материала: ОНТ

С историей, традициями и спортивными достижениями знакомятся в эти дни в Мозыре. Большой фестиваль «Вытокi» добрался до Полесья!





И стартовал сегодня с экскурсии в Мозырском драмтеатре имени Мележа. Там же за круглым столом говорили о продвижении историко-культурного наследия, презентовали и современное белорусское изобразительное искусство. Открылась художественная выставка «Кола часу» и экспозиция детского рисунка. Был и музыкальный подарок – концерт органной музыки. Праздник растянется на три дня. Завтра образовательная программа. А в субботу много спорта и большой гала-концерт. Ждут «Вытокi» и в других городах страны.

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