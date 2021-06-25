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Генпрокуратура проводит мониторинг сельхозпредприятий в регионах: возбуждены уголовные дела

25.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура проводит мониторинг сельхозпредприятий в регионах: возбуждены уголовные дела

Десятки уголовных дел за месяц. Генеральная прокуратура проводит выборочный мониторинг сельхозпредприятий в регионах. В первую очередь внимание районам, где сокращается стадо крупнорогатого скота.


Сегодня неожиданный визит на самый север страны, в Россонский район, сельхозпредприятие «Дворище-Рос». Каждое первое полугодие последних двух лет – падёж 70 голов крупнорогатого скота. Не те показатели, к которым необходимо стремиться. Сейчас ситуацию исправляет новый директор. Сделал ставку на молоко, прибыль – около 300 тысяч рублей в месяц, хватает и на выплату зарплаты, и на погашение старых долгов.   

За несколько дней сотрудники генеральной прокуратуры побывали в Россонском и Шарковщинском районах. Расстояние не помеха, выборочно исследуют сельхозпредприятия всей страны. Такая работа продолжится, и цель её – проверить, что делают на местах, чтобы уменьшить гибель животных. Информация анализируется, отдельные факты берутся на контроль.

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Десятки уголовных дел за месяц. Генеральная прокуратура проводит выборочный мониторинг сельхозпредприятий в регионах. В первую очередь внимание районам, где...
 
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