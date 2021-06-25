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Названы напитки, которые противопоказаны в жару
Источник материала: ОНТ
Какие напитки лучше не пить в жаркую погоду? Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».
По его словам, лучше не употреблять сладкие, газированные напитки, алкоголь, кофе, а пить больше обычной воды.
Он также порекомендовал не переедать в жару и не находиться продолжительное время под открытым солнцем.
ФОТО: pixabay
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Какие напитки лучше не пить в жаркую погоду? Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости». По его словам, лучше не употреблять...
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