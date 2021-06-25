Названы напитки, которые противопоказаны в жару

Источник материала: ОНТ

Какие напитки лучше не пить в жаркую погоду? Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

По его словам, лучше не употреблять сладкие, газированные напитки, алкоголь, кофе, а пить больше обычной воды.

Он также порекомендовал не переедать в жару и не находиться продолжительное время под открытым солнцем.

ФОТО: pixabay





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