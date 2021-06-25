Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11

Источник материала: ОНТ

Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, получившей название Windows 11, пишет ТАСС.

Одно из основных нововведений – обновленный дизайн ОС. Так, меню «Пуск» отныне будет располагаться в центральной части экрана. Также операционная система получила доработанный дизайн, усовершенствованную систему поддержки работы двух мониторов, виджеты, которые позволят получить доступ к разным сервисам и другие нововведения.

Как отметили представители корпорации, обновленная версия операционной системы будет более быстрой и безопасной по сравнению с предыдущими.

ФОТО: Microsoft

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