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Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11

25.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, получившей название Windows 11, пишет ТАСС. 

Одно из основных нововведений – обновленный дизайн ОС. Так, меню «Пуск» отныне будет располагаться в центральной части экрана. Также операционная система получила доработанный дизайн, усовершенствованную систему поддержки работы двух мониторов, виджеты, которые позволят получить доступ к разным сервисам и другие нововведения. 

Как отметили представители корпорации, обновленная версия операционной системы будет более быстрой и безопасной по сравнению с предыдущими.

ФОТО: Microsoft

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Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, получившей название Windows 11, пишет ТАСС.  Одно из основных нововведений – обновленный...
 
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