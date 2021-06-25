Политолог: Запад атакует Беларусь не бомбами, а санкциями, потому что здесь могут дать сдачи

Источник материала: ОНТ

Блогер, политолог, активный организатор оппозиционных акций в 90-х, а сегодня член «Белой Руси» Павел Карназыцкий в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему, по его мнению, Запад вводит в отношении Беларуси санкции, а не бомбит нашу страну.

Павел Карназыцкий: «Я когда-то верил западной демократии. Ее оскал я увидел в Югославии. Они тут же бомбят. Сегодня санкции, потому что они понимают: здесь сдача [будет], нет 40-кратного превосходства, потому что тогда только они смелые повоевать. Сегодня люди, которые [против действующей власти], я думаю, просто не понимают, что слабое государство никогда не станет суверенным. В этом геополитическом пространстве слабых никто уважать не будет. Вот сегодня мне больно за украинцев, ведь об Украину вытирают ноги. Их разводят, как детей, – вот вам безвизовый режим, приезжайте отдыхать. Работать? Мы будем решать, работать вам здесь или нет. Детские разводки. Фактически Европа их судьбой не интересуется. Судьбой белорусов будет интересоваться только белорусское государство. Люди, которые якобы во имя чего-то [противостоят власти] готовы стереть белорусское государство санкциями, призывами. Если разобраться по положению стран на карте, то у Беларуси нет ресурсов каких-то природных. Все, что мы можем, это как раз-таки создавать, строить, производить продукцию на наших предприятиях. Что вы хотите? Разрушить наши предприятия? А что вы будете делать, когда вернетесь? Вот даже до многих оппозиционеров доходит, что если наши предприятия сейчас выгнать с европейских рынков, то они туда уже никогда не вернутся, их место будет занято. И даже вы, захватив власть, получите пепелище».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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