Павел Карназыцкий: введение санкций накануне 22 июня – это попытка реванша гитлеровской коалиции, нового броска на Восток

Источник материала: ОНТ

Блогер, политолог, активный организатор оппозиционных акций в 90-х, а сегодня член «Белой Руси» Павел Карназыцкий в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался по поводу символичности введения санкций ЕС в отношении Беларуси накануне 22 июня.

Павел Карназыцкий: «Среди стран, которые объявляют санкции, наверное, элементарная неразборчивость. Они ведь уже историю не совсем знают, у них другая история. Что такое 41-й год? Вермахт – это что было? Это гитлеровская коалиция и оккупированные страны. Вся Европа фактически пошла на Восток. Сегодня есть Брюссель, который не подчиняется никому, но который ведет всех, всю Европу. Брюссельские клерки решают, что и против кого проводить. Не знаю, есть у них план или нет плана. Но они сегодня фактически и есть гитлеровская коалиция – объединенная Европа, которая принимает решения. Кстати, опять символично, от ЕС откололась Англия. Может быть, заложенную идею, будто бы “через 80 лет мы все-таки получим реванш,” и воплощает тот, кто придумал эти санкции. Фактически это реванш, это попытка реванша, нового броска на Восток».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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