Политолог Павел Карназыцкий: увидел в Протасевиче себя – боролся, а потом разочаровался

Источник материала: ОНТ

Блогер, политолог, активный организатор оппозиционных акций в 90-х, а сегодня член «Белой Руси» Павел Карназыцкий в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что увидел в Романе Протасевиче юного себя.

Павел Карназыцкий: «Фактически, я видел в нем [в Протасевиче] себя. Это тот же я, юный, который боролся, а потом разочаровался. Надеюсь, что он искренне хотел сделать как лучше. Но в его воспитании была глобальная ошибка – ему не дали семейных христианских ценностей, которые нужно беречь. Он боролся “против”, но у него не было “боролся за что”. Фактически, если у него появится понимание, за что бороться, то он изменится. Потому что я в Украине, кстати, в борьбу влез, и меня не любили ни в одном лагере, потому что для одних я был “ватник”, для других – бандеровец. Ведь я сказал, что не буду поддерживать насилие. Не может быть праведного насилия. Я не буду поддерживать ни ДНР, ни тех, кто воюет с ДНР. Я как раз-таки поддерживал больше православную церковь, потому что их позиция мне нравилась. Им действительно было больно. Больно от того, что брат стреляет в брата, отец с сыновьями не может найти общий язык из-за политики. Представляете, насколько серьезно влияли соцсети на людей, на их умы. Это коллективное бессознательное влияет так, что семьи разбиваются. Генетически кровное – в биологии нет такого».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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