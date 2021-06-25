|
Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Минске с 25 июня. Вот адреса
Источник материала: ОНТ
В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Вакцинироваться от COVID-19 можно будет по следующим адресам:
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщается в Telegram-канале «Минск....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)