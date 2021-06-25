Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Минске с 25 июня. Вот адреса

Источник материала: ОНТ

В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».

Вакцинироваться от COVID-19 можно будет по следующим адресам:

ЦУМ (пр-т Независимости, 54);

ГУМ (пр-т Независимости, 21);

Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);

ТРЦ «Титан» (пр-т Дзержинского, 104);

ТРЦ «Галерея Минск» (пр-т Победителей, 9);

ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а).

ФОТО: pixabay

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