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Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Минске с 25 июня. Вот адреса

25.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Минске с 25 июня. Вот адреса

В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально». 

Вакцинироваться от COVID-19 можно будет по следующим адресам:

ЦУМ (пр-т Независимости, 54);
ГУМ (пр-т Независимости, 21);
Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);
ТРЦ «Титан» (пр-т Дзержинского, 104);
ТРЦ «Галерея Минск» (пр-т Победителей, 9);
ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а).

ФОТО: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах, сообщается в Telegram-канале «Минск....
 
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