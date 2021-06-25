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«MILEX-2021»: что показали и какие переговоры прошли во второй день международной выставки вооружений
Источник материала: ОНТ
«MILEX-2021». Сегодня на северо-востоке столицы – второй день XX Международной выставки вооружения и военной техники. И если первый день на форумах принято считать ознакомительным, то второй неофициально носит название «сколько». Реальные договоры, контракты, суммы сделок.
Все переговоры проходят за закрытыми дверями. Большинство участников форума суммы и условия контрактов стараются не раскрывать: это и коммерческая, и военная тайна. Однако по сосредоточенным лицам можно догадаться – не с пустыми кейсами будут возвращаться с выставки.
Традиционно, оценить её эффективность можно по сумме заключённых контрактов. Двухсторонние встречи начались рано утром и продолжатся до конца форума. Однако тенденция первых дней показывает, что цифры предыдущей выставки, а это более 200 миллионов долларов, удастся превзойти.
Контракты разные: российский концерн «Алмаз-Антей» подписал схему коопераций по обслуживанию зенитного ракетного комплекса ТОР. По условиям соглашения, часть работ будут выполнять в Беларуси, на двух заводах.
После MILEX география сотрудничества расширится. И это точно. Ведь интерес к технике проявляют многие страны. Даже самые дальние и экзотические.
А вот компания RST – единственная турецкая на выставке. Пусть стенд и небольшой, но удивить есть чем. Новейшая разработка – робот «Гамби». И цели у этой малютки серьезные. Он готов обнаружить и обезвредить взрывные устройства. И все дистанционно. А рядом ещё один современный образец техники – радар, который заметит любой беспилотник в радиусе 10 километров и сможет его отключить.
Помимо заключения контрактов, свои идеи и проекты представили организации военпрома на конференции «MILEX. Innovation». Сегодня же на «Минск-арене» состоялось и заседание Делового Совета при ОДКБ, где обсуждали создание совместных проектов.
Завершением второго дня форума стали переговоры главы белорусского военпрома с министром обороны Пакистана. Ранее они встречались в Абу-Даби на выставке IDEX, а сегодня – уже в Минске. Есть и конкретные предложения по модернизации и оснащению военной техники. Уже завтра на MILEX подписание новых контрактов.
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«MILEX-2021»: что показали и какие переговоры прошли во второй день международной выставки вооружений
«MILEX-2021». Сегодня на северо-востоке столицы – второй день XX Международной выставки вооружения и военной техники. И если первый день на форумах принято считать...
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