«MILEX-2021»: что показали и какие переговоры прошли во второй день международной выставки вооружений

Источник материала: ОНТ

«MILEX-2021». Сегодня на северо-востоке столицы – второй день XX Международной выставки вооружения и военной техники. И если первый день на форумах принято считать ознакомительным, то второй неофициально носит название «сколько». Реальные договоры, контракты, суммы сделок.





Все переговоры проходят за закрытыми дверями. Большинство участников форума суммы и условия контрактов стараются не раскрывать: это и коммерческая, и военная тайна. Однако по сосредоточенным лицам можно догадаться – не с пустыми кейсами будут возвращаться с выставки.

Традиционно, оценить её эффективность можно по сумме заключённых контрактов. Двухсторонние встречи начались рано утром и продолжатся до конца форума. Однако тенденция первых дней показывает, что цифры предыдущей выставки, а это более 200 миллионов долларов, удастся превзойти.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома: «Вчерашний день, несмотря на то, что был организационным, был проведен целый ряд рабочих встреч и переговоров. Я поделюсь определенными успехами. Было подписано 5 контрактов на сумму 20 миллионов долларов США. Это контракты на поставку продукции белорусских предприятий в интересах наших партнеров».

Контракты разные: российский концерн «Алмаз-Антей» подписал схему коопераций по обслуживанию зенитного ракетного комплекса ТОР. По условиям соглашения, часть работ будут выполнять в Беларуси, на двух заводах.

Вячеслав Дзиркалн, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей»: «Уже более 10 лет Беларусью эксплуатируется система ТОР. В рамках обеспечения послепродажного обсаживания, для обеспечения ремонта мы подготовили схему кооперации, которую сегодня согласовали и подписали представители белорусской и российской стороны».

После MILEX география сотрудничества расширится. И это точно. Ведь интерес к технике проявляют многие страны. Даже самые дальние и экзотические.

Мухамед Абдала, участник выставки (Судан): «Беларусь и Судан имеют давние отношения. Сегодня у нас открылись новые идеи для сотрудничества. Мы проявили интерес к новейшим разработкам белорусских предприятий».

А вот компания RST – единственная турецкая на выставке. Пусть стенд и небольшой, но удивить есть чем. Новейшая разработка – робот «Гамби». И цели у этой малютки серьезные. Он готов обнаружить и обезвредить взрывные устройства. И все дистанционно. А рядом ещё один современный образец техники – радар, который заметит любой беспилотник в радиусе 10 километров и сможет его отключить.

Эргенекон Хассой, заместитель генерального директора RST Technology (Турция): «У нас превосходные отношения с Республикой Беларусь. У нас были и ранее хорошо выполненные контракты, и также мы хотим реализовать новые сделки в ближайшем будущем. Надеемся, что очень скоро».

Помимо заключения контрактов, свои идеи и проекты представили организации военпрома на конференции «MILEX. Innovation». Сегодня же на «Минск-арене» состоялось и заседание Делового Совета при ОДКБ, где обсуждали создание совместных проектов.

Завершением второго дня форума стали переговоры главы белорусского военпрома с министром обороны Пакистана. Ранее они встречались в Абу-Даби на выставке IDEX, а сегодня – уже в Минске. Есть и конкретные предложения по модернизации и оснащению военной техники. Уже завтра на MILEX подписание новых контрактов.

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