Политолог Павел Карназыцкий: студентам промыли мозги, они думают флешмобами, их жалко

Источник материала: ОНТ

Блогер и политолог Павел Карназыцкий в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о том, как белорусским студентам «промывают мозги», направляя молодых людей на деструктивную активность. Эксперт, будучи в свое время отчисленным из учебного заведения из-за политической деятельности, ответил на вопрос, допустима ли такая жесткая мера в отношении нынешних студентов.

Павел Карназыцкий: «Студентов “бомбанули”, да. Студентов действительно прозомбировали. Если мы пытались объяснить студентам, какова цель, то сегодня не объясняют, для чего они должны идти. Они против. Они выполняют действие, они выполняют флешмоб. Ну, в этом, вообще-то, состоит теория флешмобов. Соцсети давно вели, чтобы люди думали, что все участвуют. Студентов убеждали, что ваш сосед по парте не разобрался, а вы разобрались, значит, вы лучше, вы участник флешмоба, вы активны. А он “лузер”. Вы лучше, вас на Западе ждут, вас там любят, вас там обожают, вы европейцы, вы продвинутые. Знаете, проблема в том, что многие люди, которые повелись на это, думают, что они действительно продвинутые, что они своими мозгами дошли: “Знаете, это все плохо, это нужно уничтожить”. Именно уничтожить, не создать. Им не внесли, что для того, чтобы было лучше, нужно что-то создать, нужно построить, а не разрушить. Не “разбуры турмы муры”. Разбурылi стену – и все, а жить-то мы где будем? Без крыши, без стен? Будет проходной двор, каждый кто куда ходит. Я сегодня хотел бы сказать студентам: ребята, у вас есть талант, у вас есть потенциал. Давайте менять страну, давайте строить, давайте начинать. Потому что менять в стране очень многое надо. Я сегодня, наверное, скажу, что я оппозиционер. Потому что я вижу действительно много огрехов, много пробелов в государственной системе. И есть что менять. Молодые, талантливые в этой системе управления очень нужны. Но их специально настроили разрушать, их повели, им объяснили, что это они якобы до этого дошли».

Блогер ответил на вопрос, можно ли назвать жесткой мерой отчисление студентов из учебных заведений за участие в несанкционированных мероприятиях.

Павел Карназыцкий: «Я бы все-таки поручил ректоратам разобраться, может человек одуматься или нет. Знаете, когда человек инфицирован, его надо изолировать от здоровой части общества. Если бы отчисленные студенты были готовы уйти в академический отпуск, чтобы не мешать другим. Вот вы боретесь за свободу, так дайте свободу другим. Не надо травить тех, кто иной точки зрения. Мне пришлось во “ВКонтакте” профиль закрыть, потому что был такой шквал угроз и всего остального. Просто я не обращал внимание. Кого-то забанил, но потом мне банить надоело, просто профиль закрыл. Вот вы кричите, что хотите свою точку зрения отражать. А я тоже имею право на свою точку зрения. Это демократия, основной принцип – уважение к инакомыслию. Так, может, это не демократия, потому что сегодня я вижу у современной оппозиции – это такой дремучий “Совок”, они взяли худшее, что там было, что в Украине, что в Беларуси. Вот эта коллективная травля: нас больше, значит, мы устраиваем травлю. Но это вы считаете, что вас больше. А то, что люди спокойные и как раз-таки цивилизованные, в этом не участвуют – вы думаете, что их нет? Они есть, они за вами наблюдают. Поэтому мне студентов жалко, им промыли мозги».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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