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Пожар на ГРЭС в Новолукомле: как справлялись с ночным блэкаутом в Могилевской и Витебской областях
Источник материала: ОНТ
Ночной блэкаут стал одной из топовых новостей минувших суток. Внештатная ситуация возникла вчера поздно вечером – из-за аномальной жары на тепловой электростанции произошёл пожар. Без электричества осталась большая часть Могилевской и Витебской областей. Как и любой масштабный сбой, авария породила определённые слухи и трудности – но не проблемы. Хоть и стала испытанием для профильных служб.
Отключение питания в жару – не такой уж редкий случай в жизни водителей троллейбусов. Но вчера в рабочем дне Александра Короткевича всё пошло не как обычно. Остановилось движение во всей зоне видимости, и весь город погрузился во тьму.
Тотальный блэкаут накрыл и Могилёв и пригород, Белыничский, Круглянский, Шкловский районы. К проблемам с освещением добавилось отсутствие воды. Такая масштабность стала причиной экстренного сбора штаба оперативного реагирования.
Проблема и правда оказалась «соседская» – за полторы сотни километров. В Новолукомле, на местной ГРЭС. Это самая крупная тепловая электростанция в стране и снабжает потребителей из разных регионов. Всё испортила аномальная жара, произошёл пожар. Параллельно ситуационный штаб собирается и в Витебске. За час до полуночи в одном зале – представители всех служб, от сельского хозяйства до социальной сферы.
Больницы во время аварии сразу же были переведены на питание от генераторов. Только в областной клинике в это время находилось 800 пациентов. 17 из них на искусственной вентиляции лёгких. Не прервали и экстренную операцию.
Аварийные отключения энергии коснулись и крупных заводов. Их внеплановая остановка – это часть производственного процесса, так называемые сбросы на факел, до выхода на нормальный технологический режим. Огненные факелы в небе над «Нафтаном» и «Полимиром» на фоне сбоя в электросети в интернете называли едва ли не апокалипсисом. Оказалось, зря.
Без перебоев сработало и «Могилёвхимволокно» – на местной ТЭЦ сработала автоматика. В целом блэкаут и автономный режим работы профильных предприятий длился 58 минут.
По словам специалистов, дать полную гарантию, что в условиях аномальной жары таких проблем больше не будет, не может никто. Ночной блэкаут стал проверкой многих служб.
Сейчас белорусская энергосистема в полном объёме обеспечивает потребности страны. На объектах «Белэнерго» приняты дополнительные меры безопасности. На всякий случай, даже самый аномально-тепловой.
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Ночной блэкаут стал одной из топовых новостей минувших суток. Внештатная ситуация возникла вчера поздно вечером – из-за аномальной жары на тепловой...
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