Пожар на ГРЭС в Новолукомле: как справлялись с ночным блэкаутом в Могилевской и Витебской областях

Источник материала: ОНТ

Ночной блэкаут стал одной из топовых новостей минувших суток. Внештатная ситуация возникла вчера поздно вечером – из-за аномальной жары на тепловой электростанции произошёл пожар. Без электричества осталась большая часть Могилевской и Витебской областей. Как и любой масштабный сбой, авария породила определённые слухи и трудности – но не проблемы. Хоть и стала испытанием для профильных служб.





Отключение питания в жару – не такой уж редкий случай в жизни водителей троллейбусов. Но вчера в рабочем дне Александра Короткевича всё пошло не как обычно. Остановилось движение во всей зоне видимости, и весь город погрузился во тьму.

Тотальный блэкаут накрыл и Могилёв и пригород, Белыничский, Круглянский, Шкловский районы. К проблемам с освещением добавилось отсутствие воды. Такая масштабность стала причиной экстренного сбора штаба оперативного реагирования.

Сергей Маслов, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Могилёвском облисполкоме: «В тех районах, которые не пострадали, в течение 30 минут были сформированы бригады, были готовы к выезду автономные источники питания. К счастью, это не понадобилось. Благодаря слаженной и напряжённой оперативной работе энергетиков Могилёвщины, были подключены потоки, были подключены подстанции "Могилёв" и "Могилёв-Северная" с других источников. Мы считаем для себя эту ситуацию, которая сложилась за пределами Могилёвской области, но пострадали мы, тренировкой и проверкой готовности к действиям в таких нештатных ситуациях».

Проблема и правда оказалась «соседская» – за полторы сотни километров. В Новолукомле, на местной ГРЭС. Это самая крупная тепловая электростанция в стране и снабжает потребителей из разных регионов. Всё испортила аномальная жара, произошёл пожар. Параллельно ситуационный штаб собирается и в Витебске. За час до полуночи в одном зале – представители всех служб, от сельского хозяйства до социальной сферы.

Владимир Пенин, заместитель председателя Витебского облисполкома: «Все службы сработали оперативно, каких-то чрезвычайных происшествий, особенно мы должны говорить про здравоохранение, не произошло, что касается социальной службы, она сработала в штатном режиме».

Больницы во время аварии сразу же были переведены на питание от генераторов. Только в областной клинике в это время находилось 800 пациентов. 17 из них на искусственной вентиляции лёгких. Не прервали и экстренную операцию.

Анатолий Кулик, главный врач Могилёвской областной клинической больницы: «Благодаря тому, что коллектив постоянно работает с этим, сразу запустились автоматически дизель-электростанции. Которые обеспечивают операционные, реанимации. Все жизненно необходимые объекты».

Аварийные отключения энергии коснулись и крупных заводов. Их внеплановая остановка – это часть производственного процесса, так называемые сбросы на факел, до выхода на нормальный технологический режим. Огненные факелы в небе над «Нафтаном» и «Полимиром» на фоне сбоя в электросети в интернете называли едва ли не апокалипсисом. Оказалось, зря.

Без перебоев сработало и «Могилёвхимволокно» – на местной ТЭЦ сработала автоматика. В целом блэкаут и автономный режим работы профильных предприятий длился 58 минут.

По словам специалистов, дать полную гарантию, что в условиях аномальной жары таких проблем больше не будет, не может никто. Ночной блэкаут стал проверкой многих служб.

Сейчас белорусская энергосистема в полном объёме обеспечивает потребности страны. На объектах «Белэнерго» приняты дополнительные меры безопасности. На всякий случай, даже самый аномально-тепловой.

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