«Не будет порядка – у нас нет перспектив»: итоги рабочей поездки Лукашенко в Гродненскую область

Источник материала: ОНТ

Развитие небольших районов, стратегия для них и её выполнение. Президент продолжил поездку по стране – из Брестской области Александр Лукашенко отправился в Гродненскую. Причем на самую границу, в Свислочский район. С сельским хозяйством здесь вопросов нет. Речь идёт о том, чтобы, как и на севере Беларуси, в Витебской области, создавать в отдаленных районах высокотехнологичные производства. И сбыт рядом с учётом приграничной зоны, и чтобы люди могли зарабатывать не уезжая. Таким проектам нужно грамотное управление и стратегия.





От жары, которая основательно установилась в нашей стране, так и хочется спрятаться в тени. Но Президент сегодня заметил: прохлаждаться не время. Хоть и в конкретно взятой Гродненской области всё, на первый взгляд, хорошо.

Это можно детализировать как «если дома у нас всё будет в порядке, то попытки извне не страшны». Поэтому дальше подробнее о сельском хозяйстве. Тут Президенту, конечно, есть что посоветовать губернатору, у которого за плечами больше медицинского опыта. Но, справедливости ради, Владимир Караник теперь с лёгкостью рассуждает и на тему заготовки кормов, и на вопросы о готовности техники отвечает уверенно. Держать ответ пришлось и главе Свислочского района. Всё же, назначая его на должность в прошлом году, Президент предупреждал, что приедет лично.

В этот момент стало понятно, что план на посещения района у Президента свой, он и не скрывал: проблемные точки наметил Госконтроль. Об этом чуть позже, а пока же о запланированном – та самая ферма, что посетил Александр Лукашенко, это пример не просто успешного хозяйства, а того, как передовики подтягивают отстающих. Хозяйство под крыло взяла Гродненская табачная фабрика «Неман». Средняя зарплата здесь уже свыше 500 долларов, и благодаря дальнейшей финансовой поддержке такие привлекательные для региона рабочие места намерены увеличить.

Рассчитывать на себя в текущей работе хозяйству уже по силам. Здесь ведь главное, чтобы подход хозяйский, в смысле как к своему. Судите сами: для бурёнок и охлаждающий душ, и вентиляторы, чтобы не перегрелись. Не говоря уже о правильном прикорме и условиях содержания.

Между делом руководитель комплекса посетовал на упущенные возможности не столько для себя, сколько для всего сельского хозяйства. Беларусь выращивает немало рапса, а зарабатывает на этом не так уж и много.

Дальше в маршруте Главы государства – частный бизнес, но который без поддержки государства не вытянет. Транспортно-логистический центр «Сильва Лоджистик БиУай» принадлежит компании «Кроноспан», которая в разных европейских странах и в Беларуси тоже занимается деревообработкой. Продукцию поставляют на рынки разных стран, но, отметил Александр Лукашенко, отгружать за рубеж выгоднее ведь не полуфабрикат, а, скажем, мебель.

Показательный момент, не находите? Пока польские власти всеми силами добиваются ухудшения работы белорусской экономики, польские граждане как раз здесь находят возможности для развития своего дела.

И вот президентский маршрут меняется. Первым делом на станцию техобслуживания машинно-тракторного парка. Место, где проблемы не спрячешь. Здесь Президент подробно расспрашивает за сохранность техники, за заготовку топлива. И вообще, насколько эффективно используют площади? Оказалось, и сами над этим думают предметно.

Вот что называется «общими усилиями». Государство готово помогать в разных вопросах. Порой и там, где совсем не ждали. Как на этом хлебозаводе. Если думаете, что это вам жарко, спросите, что такое зной у женщин, которые работают у раскалённых до 180-ти градусов печей. В любую погоду.

На выходе из жаркого цеха воздух на улице уже не кажется таким горячим, а вот аромат хлеба всё так же манит. К слову, и вкус не разочаровал.

Свислочь, на первый взгляд, типичный небольшой белорусский город. Но он расположен в Гродненской области, а это ещё с советских времён означает повышенную планку. Валовой региональный продукт здесь стабильно растёт быстрее, чем в целом по стране. Даже в непростой прошлый год рост и в производительности труда, и в экспорте. Но это в общем, если разбирать частности, то тот же Свислочский район на фоне передовой области выделяется не в лучшем свете – эта территория имеет статус отстающей по уровню социально-экономического развития.

Провести совещание именно здесь Президент решил для наглядности. Мол, это не где-то там проблемы, а здесь, и решать их нужно вместе, район-то не изолирован. Да и мало ли таких районов по стране?

Кстати, Свислочский и Зельвенский районы на пару самые компактные по численности в области. По 14 тысяч человек у каждого. И какой будет стратегия развития, зависит от председателей исполкома так же, как от губернатора. Президент напомнил, что предложить проекты для инвестиций – поручение каждому.

А нужно предоставить достойную оплату за производство товаров, конкурентных на рынке не только внутри страны. Даже говоря о свободных экономических зонах, Президент замечает: да, там сосредоточены как раз такие, но время идёт и льготные условия не всегда необходимы.

С этим не поспоришь. Да и губернатор уверяет: область стремится как можно скорее перейти от экспорта сырья к экспорту готовой продукции.

Вопрос политики важен и в разрезе международных отношений. Но Президент настаивает: людей это коснуться не должно.

В том, что сами свислочане, они ведь живут у самой границы с Польшей, не делят народ по политическим взглядам, Президент уверен. Но люди всё же дали возможность проверить.

В тени – свыше 30°С, на солнце – и того выше. Но узнав, что Президент в их родном городе, кажется, весь город здесь и собрался.

Это, кстати, тот редкий случай, когда люди собрались не для того, чтобы задать вопрос или о чём-то попросить Президента. Звучали здесь слова лишь благодарности.

Впрочем, надолго прощаться с Гродненской область Александр Лукашенко не стал. К тому же 16 июля – годовщина освобождения Гродно. Достойный повод, чтобы принять Президента.

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