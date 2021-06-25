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В университете МЧС прошел выпускной: дипломы получили 130 будущих спасателей
Источник материала: ОНТ
К работе в экстремальных условиях готовы! В университете МЧС прошёл выпускной.
Дипломы получили 130 ребят. За плечами у них четыре года обучения, а впереди – большая работа по профилактике чрезвычайных ситуаций, борьбе с ними и ликвидации последствий. Уже на рабочих местах, в своих подразделениях они на практике отработают полученные знания. И успешно применят их не только в Беларуси.
Один из примеров – работа по тушению лесных пожаров в Турции. С вертолётов наши огнеборцы успешно помогают справиться со стихией.
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К работе в экстремальных условиях готовы! В университете МЧС прошёл выпускной. Дипломы получили 130 ребят. За плечами у них четыре года обучения, а впереди – большая...
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