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В университете МЧС прошел выпускной: дипломы получили 130 будущих спасателей

25.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В университете МЧС прошел выпускной: дипломы получили 130 будущих спасателей

К работе в экстремальных условиях готовы! В университете МЧС прошёл выпускной.


Дипломы получили 130 ребят. За плечами у них четыре года обучения, а впереди – большая работа по профилактике чрезвычайных ситуаций, борьбе с ними и ликвидации последствий. Уже на рабочих местах, в своих подразделениях они на практике отработают полученные знания. И успешно применят их не только в Беларуси.

Один из примеров – работа по тушению лесных пожаров в Турции. С вертолётов наши огнеборцы успешно помогают справиться со стихией.

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К работе в экстремальных условиях готовы! В университете МЧС прошёл выпускной. Дипломы получили 130 ребят. За плечами у них четыре года обучения, а впереди – большая...
 
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