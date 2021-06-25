В университете МЧС прошел выпускной: дипломы получили 130 будущих спасателей

Источник материала: ОНТ

К работе в экстремальных условиях готовы! В университете МЧС прошёл выпускной.





Дипломы получили 130 ребят. За плечами у них четыре года обучения, а впереди – большая работа по профилактике чрезвычайных ситуаций, борьбе с ними и ликвидации последствий. Уже на рабочих местах, в своих подразделениях они на практике отработают полученные знания. И успешно применят их не только в Беларуси.

Один из примеров – работа по тушению лесных пожаров в Турции. С вертолётов наши огнеборцы успешно помогают справиться со стихией.

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