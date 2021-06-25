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Коллаж: Чай з малинавым варэннем

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Твит по теме @yurzmg Кому-нибудь уже пришла повестка на завод? Юра

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутат Савиных про будущее IT: или работают на Беларусь, или пакуют чемоданы «И более того, запрещать будет не белорусское, а американское правительство»

По мнению Андрея Савиных, в мире «идет процесс формирования макрорегионов. Это определенные экономические пространства со своими экономическими законами и правилами и своим разделением труда». При этом «каждый макрорегион, США и ЕС — не исключение, кроме стратегии собственного развития, проводит контрстратегии, стараясь затормозить развитие других регионов», — объясняет депутат.— Деление мира на макрорегионы исключит возможность в будущем производить ИT-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегический, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это просто будет запрещено по соображениям безопасности.А это значит, что та часть ИT-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет переориентироваться на наш рынок либо уехать.Почему? Потому что работать из Беларуси на американский рынок через 5 лет будет просто невозможно. И более того, запрещать будет не белорусское, а американское правительство.Айтишники должны четко понять: либо они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, либо пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Это как раз таки не политическая, а экономическая реальность.