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Депутат Савиных про будущее IT: или работают на Беларусь, или пакуют чемоданы
Источник материала: UDF
Коллаж: Чай з малинавым варэннем
По мнению Андрея Савиных, в мире «идет процесс формирования макрорегионов. Это определенные экономические пространства со своими экономическими законами и правилами и своим разделением труда». При этом «каждый макрорегион, США и ЕС — не исключение, кроме стратегии собственного развития, проводит контрстратегии, стараясь затормозить развитие других регионов», — объясняет депутат.
— Деление мира на макрорегионы исключит возможность в будущем производить ИT-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегический, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это просто будет запрещено по соображениям безопасности.
А это значит, что та часть ИT-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет переориентироваться на наш рынок либо уехать.
Почему? Потому что работать из Беларуси на американский рынок через 5 лет будет просто невозможно. И более того, запрещать будет не белорусское, а американское правительство.
Айтишники должны четко понять: либо они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, либо пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Это как раз таки не политическая, а экономическая реальность.
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«И более того, запрещать будет не белорусское, а американское правительство»
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