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Какие риски для России таят санкции против Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Новые санкции грозят проблемами российскому бизнесу, прогнозирует
Главная угроза — вторичные санкции и действия регуляторов США по исполнению своих санкционных режимов. Любая долларовая трансакция с заблокированными компаниями грозит штрафом американского Минфина. А преднамеренные «схемы» по обходу санкций — уголовным преследованием. Банки будут попросту тормозить любые трансакции в долларах и евро. Проблемы могут возникнуть и в случае поставок, например, американских товаров в Беларусь через компании из России.
Реакцией на уровне российского бизнеса может стать отказ от каких-то проектов на белорусском рынке.
Выходом может стать расширение использования рубля во взаиморасчетах Москвы и Минска, полагает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
За последние годы доля рубля существенно выросла в торговле внутри ЕАЭС, хотя кризис 2020 года и приостановил данную тенденцию. Рост санкционного давления, по мнению аналитика, должен ускорить интеграцию финансовой инфраструктуры.
— Тем не менее даже в этом случае торговля с Россией вряд ли компенсирует все потенциальные убытки Республики Беларусь. США и ЕС, скорее всего, будут наращивать давление на Минск, — прогнозирует Иван Тимофеев. — Александр Лукашенко оказывается в сложной ситуации. Он может пойти на уступки в отношениях с оппозицией, рассчитывая на смягчение санкций. Такие прецеденты уже были в прошлом. Большой вопрос, насколько западные столицы готовы к повторению опыта. К тому же неясно, какой именно курс выбран в отношении Минска? Одно дело — давление с целью уступок, другое — бескомпромиссная ставка на истощение белорусской экономики и слом существующей политической системы через массовые протесты. Бизнес в любом случае оказывается в ситуации высоких политических рисков.
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Банки будут попросту тормозить любые трансакции в долларах и евро российским контрагентам попавших под санкции белорусских компаний.
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