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107-летняя женщина назвала необходимое для долголетия количество чая

25.06.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

107-летняя женщина назвала необходимое для долголетия количество чая
Фото: Dailystar
Отпраздновавшая 107-й день рождения в понедельник, 21 июня, пенсионерка рассказала о том, какое количество чая необходимо для долголетия. Об этом сообщает Daily Star.

Рене Гловер (Renee Glover) родилась в Великобритании 1914 году в семье полицейского и медсестры. В 19 лет она вышла замуж за водителя автобуса, который часто проезжал мимо магазина, где Рене работала помощницей продавца. В браке родилась дочь, которой сейчас 84 года. В годы Второй мировой войны Гловер работала на оружейном заводе в городе Ньютон Эйклифф, графство Дарем.

Сейчас Рене является старейшей жительницей города Дарлингтон. Последние пять лет она живет в доме престарелых. Сотрудники и постояльцы называют долгожительницу «королевой».

Главным секретом своего долголетия Гловер считает привычку пить по 13 чашек чая в день. «Она говорит, что в этом ее секрет. Мы думаем, что это генетика, но бабушка утверждает, что дело именно в потреблении 13 чашек чая ежедневно», — сказала в интервью 51-летняя внучка Рене Сара Ренвик (Sarah Renwick)

В свои годы Гловер прекрасно поет и развлекает окружающих колкими замечаниями по любому поводу. «У нее прекрасное чувство юмора. Она нахальная и вздорная в хорошем смысле слова», — рассказала Ренвик.

Ранее 111-летний австралиец Декстер Крюгер (Dexter Kruger) назвал неожиданный продукт для долголетия. Он считает, что прожил так долго, потому что регулярно ест куриные мозги.
 
 
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Отпраздновавшая 107-й день рождения в понедельник, 21 июня, пенсионерка рассказала о том, какое количество чая необходимо для долголетия.
 
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