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В Беларуси начался сбор лекарственной ромашки
25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали собирать лекарственную ромашку. На поля вышла специальная «цветочная техника». Выращиванием лекарственного сырья в промышленных масштабах занимается всего несколько хозяйств в стране. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович побывала на полях.
Ромашкоуборочные машины «очесывают» белоснежные поля. Техника «снимает» соцветия и накапливает их бункере. Гадать на ромашках механизаторам некогда. Из-за холодной весны уборку и так начали на полторы недели позже обычного. Но ромашка –цветок неприхотливый, на урожай капризы природы не повлияли:
«Полвосьмого выезжаем в поле и работаем, как погода, как условия, до семи, до восьми вечера. Бывает и позже.Тут принцип, чтобы не останавливалось. Убираем и мокрой погодой, и всякой», – указал механизатор Сергей Романов.
Выращиванием лекарственных трав в промышленных масштабах в Беларуси занимаются единичные хозяйства. В этом под ромашку отвели около 250 гектаров. Сеют в три этапа. Чтобы потом выиграть время для уборочной.
С полей сырье привозят в сушильный комплекс. На паровые установки с газовым отоплением ромашку укладывают тонким слоем, чтобы все хорошо просушилось. На это необходимо четыре часа. Из пяти тонн сырого сырья получается тонна сухого. Производство безотходное. В итоге – несколько видов готового продукта.
В сезон здесь работают в три смены. Перерабатывают до 20 тонн сырья в сутки.
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Выращиванием лекарственного сырья в промышленных масштабах занимается всего несколько хозяйств в стране.
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