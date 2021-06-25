В Беларуси начался сбор лекарственной ромашки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали собирать лекарственную ромашку. На поля вышла специальная «цветочная техника». Выращиванием лекарственного сырья в промышленных масштабах занимается всего несколько хозяйств в стране. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович побывала на полях.

Ромашкоуборочные машины «очесывают» белоснежные поля. Техника «снимает» соцветия и накапливает их бункере. Гадать на ромашках механизаторам некогда. Из-за холодной весны уборку и так начали на полторы недели позже обычного. Но ромашка –цветок неприхотливый, на урожай капризы природы не повлияли:

«Полвосьмого выезжаем в поле и работаем, как погода, как условия, до семи, до восьми вечера. Бывает и позже.Тут принцип, чтобы не останавливалось. Убираем и мокрой погодой, и всякой», – указал механизатор Сергей Романов.

Выращиванием лекарственных трав в промышленных масштабах в Беларуси занимаются единичные хозяйства. В этом под ромашку отвели около 250 гектаров. Сеют в три этапа. Чтобы потом выиграть время для уборочной.

«Сроки ее посева растянуты таким образом, чтобы мы могли растянуть уборку максимально дольше, чтобы собрать больше цветущих растений. Уборку начинаем при 70-процентном созревании головок ромашки», – отметил главный агроном хозяйства Евгений Отило.

С полей сырье привозят в сушильный комплекс. На паровые установки с газовым отоплением ромашку укладывают тонким слоем, чтобы все хорошо просушилось. На это необходимо четыре часа. Из пяти тонн сырого сырья получается тонна сухого. Производство безотходное. В итоге – несколько видов готового продукта.

«Соломка ромашки – это полностью цветок, стебель. Измельченное состояние. Обмолот ромашки – это только сердцевина этого цветка, сугубо желтенькая сердцевинка, которая так хорошо смотрится. Ну а цельное сырье – это уже сам цветок с лепесточками. Широкий спектр для использования ромашки получается», –рассказала заведующая сушильным комплексом Наталья Карпович.