Истории падений: крах банка Lehman Brothers и проблемы на $700 млрд

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что такое Lehman Brothers?



Лемон Бразерс, полное название Lehman Brothers Holdings, Inc. можно назвать и банком, и финансовой корпорацией. До банкротства в 2008 году эта компания была первым держателем американских ипотечных бумаг. Банк торговал акциями, облигациями , финансовыми инструментами, управлял чужими капиталами, занимался исследованиями, давал консультации и гарантии совершения сделок.

Про такие финансовые корпорации говорили «too big to fail» – «слишком большой чтобы упасть». В Лемон Бразерс работало 26 тысяч человек, активы банка превышали 500 млрд. долл. Правда его собственный капитал составлял всего 22,5 млрд. долл., зато объем ипотечных кредитов перед крахом достиг 680 млрд. долл.

Начало истории Lehman Brothers

Их было трое: Генри, Эммануэль и Мейер Леманы, они были баварскими евреями, происходили из семьи торговцев скотом, но в Соединенных Штатах занимались тем, что сулило близкую выгоду.

Первым, в 1847 году на Американский Юг, в штат Алабама попал Генри Леман и занялся розничной торговлей галантереей и тканями. Потом к нему перебрались еще два брата. Фирма росла и меняла названия. Старший из братьев, Генри, умер в 1855 году, но семейный бизнес продолжался и рос.



Фото носит иллюстративный характер, источник: кадр из фильма «Трилогия братьев Леман»



Здесь надо вспомнить чем был юг США в те годы: рабы собирали на плантациях хлопок, рабовладельцы вели себя как аристократы, мало интересовались бизнесом, но рассчитывались за товары хлопком-сырцом (бартер). Так братья Леман стали крупными торговцами хлопком.



Кстати Леманы стали патриотами Юга, тоже торговали рабами и записались добровольцами в Армию Конфедерации. Как раз в этот период центральное правительство США ввело морскую блокаду на торговлю с рабовладельческими штатами. Но братья все равно зарабатывали, дешево покупая хлопок и перепродавая его за рубеж минуя блокаду (торговля санкционкой).

В конечном итоге Юг проиграл, но братья Леман продолжали выигрывать. Еще до войны они перенесли часть своей торговли хлопком в Нью-Йорк, и в 1870 году стали одними из основателей Нью-Йоркской хлопковой биржи. После войны братья вкладывали деньги в восстановление Алабамы.

В начале 20 века бизнес Леманов все больше уходил из торговли товарами в торговлю деньгами: в операции с акциями и финансовые услуги. Еще в 1930 году Lehman вывел на рынок акции первого производителя телевизоров (у нас в это время ставили «лампочки Ильича»).



В 1925 году главой компании стал Роберт Леман, а в 1924, и 1927 годах в компании появились первые партнеры не из семьи Lehman. За 44 года руководства Роберта Лемана компания сумела пережить Великую Депрессию, вложить деньги в радио (высокие технологии того времени) и заработать на росте нефтяной промышленности.

Дальнейшее развитие

Роберт Леман умер в 1969 году, и семья основателей отошла от управления, руководить бизнесом стали наемные директора. Это был уже не просто семейный бизнес, а крупнейшая финансовая корпорация с разными направлениям деятельности. В компании были талантливые руководители, но оформились группы интересов, шла борьба за власть и влияние.

Однако нестабильность в руководстве не мешала компании работать. Lehman Brothers поглощала, т.е. покупала более мелкие компании, объединялась с более крупными. В 1984 году Lehman была куплена компанией Shearson/American Express, которая принадлежала финансовому конгломерату American Express.



Фото носит иллюстративный характер, источник: cnn.com

Затем компания еще много раз реорганизовывалась, меняла названия и руководителей. Здесь правильнее говорить уже не об организации, а о преемственности капитала. Менялись даже направления деятельности, хотя она оставалась в сфере финансов.

В начале 21 века под названием Леман Бразерс выступала крупная финансовая корпорация значительную долю активов которой составляли ипотечные кредиты. Компания также управляла чужими активами, инвестициями, другими финансовыми операциями.



По финансовым показателям, в т.ч. по величине активов под управлением, рост Lehman продолжался почти до самого падения в 2008 году.

Крах и его причины

Причины банкротства Леман Бразерс те же, что у экономического кризиса 2007-08 годов – падение ипотечного рынка США.

Что такое ипотечный кредит как актив?

Это обязательство клиента выплатить банку оговоренную сумму. Гарантией расчета выступает залог купленного за кредитные средства жилья . Если клиент не рассчитывается – это жилье достается банку, банк продает его и компенсирует убытки.

Что случится если неплательщиков ипотеки станет слишком много?

Банки не смогут получить ожидаемую прибыль. Начнут забирать и продавать жилье неплательщиков, чтобы компенсировать свои убытки. Но тогда в распоряжении банков окажется слишком много жилья и цены на него упадут. Это и случилось.

Ипотечный кризис в США имел несколько причин. В начале двухтысячных цены на жильё росли, но кредиты на него становились доступнее. Ипотеку давали тем, кто имел мало шансов рассчитаться по ней. В первые годы действовали льготные процентные ставки, а потом заемщики надеялись рефинансировать кредиты ради уменьшения платежей. В строительство и кредитование жилья вкладывали слишком много денег.



Фото носит иллюстративный характер, источник: cnn.com

Но доходы заемщиков оказались недостаточными, чтобы дать инвесторам ожидаемую прибыль. Цены на жильё долго росли, его построили слишком много, оно оказалось невостребованным и цены стали падать. Ставки по кредитам выросли, возникли проблемы с рефинансированием. Заемщикам стало выгоднее отказаться от ипотеки и вернуть жилье банкам.

Так в США начался еще один мировой кризис. Но для Леман Бразерс все оказалось еще драматичнее – эта компания владела слишком большим количеством ипотечных бумаг. И эти бумаги дешевели вместе с жильем и совокупным уменьшением выплат по кредитам.

Но были и другие проблемы.

Через несколько лет выяснилось, что Lehman приукрашивала свою отчетность, чтобы выглядеть более дорогой и стабильной компанией. Оказалось, что в инвестиционном портфеле компании было слишком много «плохих», т.е. рискованных кредитов. Выяснилось, что по ценным бумагам накопились убытки. Непонятые без специальных знаний, но понятные опытным инвесторам проблемы.

Падение вышло бы мягче, если бы Lehman признал все это раньше. Но банк продолжал работать и сообщал о прибылях. Особое раздражение вызвало потом известие, что топ-менеджеры банка получали многомиллионные бонусные выплаты, положенные за эффективную работу.

Банкротство и его последствия

Lehman подала заявление на банкротство в сентябре 2008 года. Руководство компании назвало причины: банковская задолженность в 613 млрд. долл., еще 155 млрд. долл. непогашенных обязательств по облигациям и 639 млрд. долл. активов.

Это было лишь признанием открывшихся в первом полугодии проблем. С начала 2008 года Lehman дважды отчитывалась об убытках. Доверие к компании было подорвано, ее акции несколько раз падали, то на 6%, то на 73%, то еще на 40% за несколько дней до заявки на банкротство.

Перечислять все этапы и подробности падения Lehman Brothers выйдет слишком долго. Скажем только что банк пытались спасти государственные структуры, что бизнесы банка желали выкупить другие крупнейшие банки, что поддержать Lehman согласилась Федеральная резервная система (Центробанк США). Банк развития Кореи как будто собирался выкупить акции Lehman и они росли от одного только известия об этом. Однако ожидаемой помощи в нужном объеме никто не оказал, акции никто не выкупил и Lehman Brothers стал банкротом.

Потом его действующие подразделения выкупили другие финансовые гиганты: Barclays PLC – большую часть бизнеса в Северной Америке, японская Nomura Holdings – азиатскую часть и некоторые европейские активы. Были другие, менее известные, покупатели. Все приобреталось дешево, некоторым из новых владельцев доставалась часть обязательств Lehman.

Но основные обязательства Lehman Brothers никто не погасил. Наоборот – этот крах вызвал мощнейшее падение американского фондового рынка, для борьбы с которым правительство США потратило 700 млрд. долл.

Крах Lehman не был результатом мошенничества или иного явного преступления. Зато в очередной раз подтвердил, что марксистское представление о собственности не совпадет с реальностью.

Дик Фулд (слева). Фото: Alex Wong / Getty Images

Дело в том, что пострадавшими собственниками и кредиторами Леман оказалось множество небогатых людей по всему миру. Иногда они даже не знали, что владеют этими бумагами, потому что вкладывали деньги в инвестиционные фонды, а фонды покупали на их деньги активы Леман. Все эти люди стали беднее с банкротством компании.

Зато многие наемные работники Леман оказались гораздо богаче своих номинальных хозяев. Так, последнего руководителя Леман Дика Фулда спросили получал ли он бонусы на 300 млн. долл. за последние годы работы. Он это признал и назвал справедливым.