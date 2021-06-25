Треть белорусских компаний столкнулись с проверками













Аналитики Исследовательского центра ИПМ указывают, что в майский опрос частного бизнеса кроме прочего в анкету был добавлен блок вопросов о проверках.





Как выяснилось, с проверками за последние 3 месяца столкнулось 30,2% опрошенных компаний. В частности, у 28,6% компаний был опыт внеплановых проверок («мониторинга»), а у 22,2% – плановых (выборочных) проверок. В среднем на каждое проверяемое предприятие приходили инспекции от 3,4 надзорных органов.





Отмечается, что с проверками чаще всего приходили из МЧС, КГК и санстанции.





В среднем проверка длилась 10,6 дней, если исключить из анализа случаи, когда респонденты отвечали, что проверка длилась «более 2 месяцев», «11- 12 месяцев», или «проверка еще не закончена».





Почти половина компаний, столкнувшихся с проверками, ощутила минимальные финансовые последствия, остальные получили штраф, в том числе 10,5% компаний – штраф, который может поставить компанию на грань выживания.





Проверки стали сложнее, чем ранее





«Больше половины респондентов, столкнувшихся с проверками, отметили, что нынешние проверки были в той или иной степени сложнее, чем те, с которыми они сталкивались ранее, четверть респондентов – что проще», – отмечается в опубликованной по результатам опросов работе.





Нарушения, выявленные во время проверок, в большинстве случаев легко исправимы. Однако около трети компаний сказали, что исправление нарушений потребует существенных усилий. Ни одна из компаний не сказала, что проверки вынудили закрыть бизнес из-за невозможности исправить выявленные нарушения.





У проверок было одно важное последствие: проверяемые компании значительно чаще (84% против 61%) по сравнению с компаниями, на которых проверок не было, указывали неопределенность в числе топ-5 барьеров для расширения экономической активности, воспринимали риски ведения бизнеса как более высокие, а также в целом хуже оценивали перспективы.





Основные препятствия для развития бизнеса





Среди препятствий для повышения деловой активности традиционно уже который месяц подряд лидируют высокая неопределенность экономической среды и макроэкономическая нестабильность.





Как пишут исследователи, «высокая неопределенность экономической среды» по-прежнему остается основным фактором, препятствующим увеличению деловой активности опрошенных компаний. Данный барьер в мае отметило 69,8% респондентов. Также сохраняют место в топ-3 барьеров макроэкономическая нестабильность (46%) и недоверие к правовой системе (43,5%).





На 4-5 места по остроте вышли барьеры, связанные с финансовым состоянием контраганетов – низкий спрос со стороны потребителей (36,5%) и финансовые проблемы, отражающие высокую кредитную задолженность и неплатежи контрагентов (42,9%). Сопоставимое значение имеет другой финансовый барьер – высокая стоимость заемных средств (35%). Не теряет актуальности проблема нехватки квалифицированного персонала и менеджмента (31,7%).





Занятость: увеличения не ждут





В мае прекратился тренд на увеличение занятости на опрашиваемых предприятиях частного сектора. Доля компаний, которые ожидают увеличения числа сотрудников в ближайшие 2–3 месяца, составила только 14,6% (в апреле – 35%). Сокращения занятости ожидают 19,3% (в апреле 5,6%) компаний.





Значение индекса «изменение занятости в перспективе 2–3 месяцев» снизилось с 58,20 до 48,52.





«Индекс, отражающий фактическую динамику занятости на частных предприятиях в последние 2–3 месяца, также снизился с 55,62 до 52,00. Тем не менее, его значение говорит о том, что компании скорее нанимали сотрудников в прошлые месяцы, чем сокращали. Доля компаний, у которых за последние 2–3 месяца выросло число сотрудников, составила 27%. Сокращение штата произошло у 15,6% опрошенных компаний», – отметили исследователи.