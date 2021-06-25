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Города будущего могут превратиться в автостоянки

25.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городах будущего не будет автомобилей, в противном случае они станут непригодны для жизни, говорится в новом отчете UCL.



В новом отчете эксперты призывают сократить количество частных автомобилей в городах. Во всем мире их количество растет быстрее, чем население: в 2019 году было произведено 80 млн автомобилей, в то время как население увеличилось на 78 млн.

Исследователи заявили, пишет thinktanks.by, что в будущем города должны проектировать с учетом уменьшения количества личных автомобилей и поощрения пеших, велосипедных прогулок. Исследователи утверждают, что общественный транспорт следует проектировать как основной вид транспорта для длительных поездок, а автомобили следует использовать только в чрезвычайных ситуациях или особых случаях, пишет Хайтек.

В отчете исследователи создали математическую модель использования автомобилей в городе, где жители либо ежедневно пользовались индивидуальным транспортным средством, либо общественным транспортом. Предполагаемые затраты были связаны с продолжительностью поездок, поскольку это основной фактор при принятии решения о том, как передвигаться. 

В результате авторы пришли к выводу, что через несколько десятилетий города с 40 или 50 млн жителей будут напоминать автостоянки. В таком случае на дорогах будет максимальный уровень загруженности, а также понадобится дополнительная инфраструктура, например, проспекты, мосты и автостоянки, чтобы вместить такое количество автомобилей. В таких условиях привычное время передвижения увеличится. 

Авторы озвучили свою концепцию для улучшения ситуации на дорогах. Они предложили разделить людей на группы: одной группе можно неделю использовать машину, а второй нельзя, спустя семь дней — наоборот. Этот способ помогает сократить среднее время поездки на работу на 25%. 

Также авторы проанализировали опыт нескольких мегаполисов, которые вводили правила для снижения трафика на дорогах, и сделали вывод: хорошо работает поощрение людей использовать альтернативные виды транспорта, в таких условиях личный автомобиль становится менее привлекательным. Также важно сделать общественный транспорт более быстрым, надежным, безопасным и комфортным.
 
 
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В городах будущего не будет автомобилей, в противном случае они станут непригодны для жизни, говорится в новом отчете UCL.
 
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