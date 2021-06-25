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Города будущего могут превратиться в автостоянки
Источник материала: Партизан
В городах будущего не будет автомобилей, в противном случае они станут непригодны для жизни, говорится в новом отчете UCL.
В новом отчете эксперты призывают сократить количество частных автомобилей в городах. Во всем мире их количество растет быстрее, чем население: в 2019 году было произведено 80 млн автомобилей, в то время как население увеличилось на 78 млн.
Исследователи заявили,
В отчете исследователи создали математическую модель использования автомобилей в городе, где жители либо ежедневно пользовались индивидуальным транспортным средством, либо общественным транспортом. Предполагаемые затраты были связаны с продолжительностью поездок, поскольку это основной фактор при принятии решения о том, как передвигаться.
В результате авторы пришли к выводу, что через несколько десятилетий города с 40 или 50 млн жителей будут напоминать автостоянки. В таком случае на дорогах будет максимальный уровень загруженности, а также понадобится дополнительная инфраструктура, например, проспекты, мосты и автостоянки, чтобы вместить такое количество автомобилей. В таких условиях привычное время передвижения увеличится.
Авторы озвучили свою концепцию для улучшения ситуации на дорогах. Они предложили разделить людей на группы: одной группе можно неделю использовать машину, а второй нельзя, спустя семь дней — наоборот. Этот способ помогает сократить среднее время поездки на работу на 25%.
Также авторы проанализировали опыт нескольких мегаполисов, которые вводили правила для снижения трафика на дорогах, и сделали вывод: хорошо работает поощрение людей использовать альтернативные виды транспорта, в таких условиях личный автомобиль становится менее привлекательным. Также важно сделать общественный транспорт более быстрым, надежным, безопасным и комфортным.
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В городах будущего не будет автомобилей, в противном случае они станут непригодны для жизни, говорится в новом отчете UCL.
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