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В Беларуси побит температурный рекорд 120-летней давности

25.06.2021 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шестой день в Беларуси фиксируются температурные рекорды.

В Беларуси побит температурный рекорд 120-летней давности

24 июня жарче всего было в Могилеве — 37 градусов. Таким образом, перекрыт абсолютный максимум дня, державшийся 120 лет (33,5 градуса 24 июня 1901 года в Марьиной Горке). В самом Могилеве обновлены максимумы дня (30,8 градуса в 1981 году), месяца (36,6 накануне, 23 июня) и за весь период метеонаблюдений (36,8 градуса 6 августа 2010 года).

Выше 36 градусов поднялась температура на девяти метеостанциях: в Октябрьском (36,9), Лельчицах (36,7), Жлобине (36,6), Василевичах (36,4), Брагине (36,3), Житковичах (36,3), Марьиной Горке (36,3), Гомеле (36,2) и Пинске (36,1). При этом в Пинске перекрыт рекорд июня, установленный 136 лет назад (35,5 градуса 27 июня 1885 года).

В Минске, где воздух прогрелся до 35,8 градуса, обновлены рекорды дня (30,6 в 1914 году), месяца (34 градуса 13 июня 2019 года) и повторен экстремум за весь период инструментальных наблюдений за погодой (также 35,8 градуса 8 августа 2015 года).

В целом количество метеостанций, где обновились рекорды июня, минувшим днем возросло с 33 до 41. Как и накануне, новые рекорды дня отмечены на 46 из 48 станций, архив которых ранее был оцифрован и выложен на погодный ресурс meteoinfo.by (исключениями на этот раз стали Верхнедвинск и Гродно). Максимумы месяца перекрыты на 31 метеостанции (на 23 — через сутки после предыдущих рекордов).

22 и 23 июня в стране были зарегистрированы новые максимумы июня за весь период метелонаблюдений (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).

Абсолютный максимум температуры для Беларуси составляет 38,9 градуса выше нуля (8 августа 2010 года в Гомеле).

 

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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