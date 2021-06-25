|
Зеленский рассказал, как его «кинул» Лукашенко
Источник материала: Навiны
Президент Украины Владимир Зеленский был уверен, что Александр Лукашенко
Когда Лукашенко в итоге не сделал это, общение с ним прекратилось, заявил Зеленский в интервью местному телеканалу «1+1».
«Сейчас нет [общения]. Последний раз говорили с ним по телефону,(…) когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси. Я
По его словам, Украина не имеет отношения к этой спецоперации. «Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят, — отметил президент. — Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции была, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально вовлекали в этот вопрос, — это правда. И то, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси, я считаю: слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе».
О задержании в санатории под Минском в ночь на 29 июля 2020 года, за полторы недели до президентских выборов в Беларуси, 32 боевиков иностранной частной военной компании
30 июля Андрей Равков, занимавший в то время пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси,
14 августа стало известно, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский был уверен, что Александр Лукашенко выдаст Киеву задержанных в Беларуси «вагнеровцев», которых украинская сто
|
Свежие газеты
Архив (Разное)