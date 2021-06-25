ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ICAO рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 28 июня

25.06.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрит рабочий документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью не 25 июня, как планировалось ранее, а 28 июня.

Об этом в четверг сообщил представитель РФ в организации Сергей Гудков, передает ТАСС.

"… Совет ICAO перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг Секретариат ICAO опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня.

Также в четверг авиационные власти Беларуси сообщили, что получили промежуточный доклад ICAO.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрит рабочий документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Беларуси позвонил премьеру РФ после публикации секторальных санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by