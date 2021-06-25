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Премьер Беларуси позвонил премьеру РФ после публикации секторальных санкций
Источник материала: АФН
Премьер Беларуси Роман Головченко после публикации ЕС секторальных санкций против режима в Беларуси позвонил премьеру РФ Михаилу Мишустину, чтобы обсудить «вопросы торгово-экономического сотрудничества».
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
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Премьер Беларуси Роман Головченко после публикации ЕС секторальных санкций против режима в Беларуси позвонил премьеру РФ Михаилу Мишустину, чтобы обсудить...
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