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Госсекретарь США приветствовал секторальные санкции ЕС против режима Лукашенко

25.06.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против режима Лукашенко.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление Советом ЕС адресных экономических санкций против режима в Беларуси. Мы вместе с нашими партнерами требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", - написал госсекретарь в Twitter.

С 25 июня вступили в действие секторальные санкции ЕС против режима в Беларуси.

 
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против режима Лукашенко.
 
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