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В ЮАР исчезли основатели криптобиржи Africrypt с биткойнами пользователей на сумму $3,6 миллиарда

25.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это может быть крупнейшей криптоаферой в мире.


Два брата Каджи, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, исчезли в ЮАР вместе с 69 тысячами биткойнов пользователей на сумму $3,6 млрд.

Об этом пишет charter97.org  со ссылкой на Bloomberg, который подчеркивает, что это может быть крупнейшей криптоаферой в мире.

Согласно агентству, в апреле, когда наблюдался рост биткойна, старший из братьев и глава Africrypt Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Каджи попросил пользователей не сообщать об этом инциденте адвокатам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств.

В то же время некоторые инвесторы отнеслись к этому заявлению скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. Расследование фирмы привело к выводу о том, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Кроме того, Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где в настоящее время находятся братья Каджи. При этом фирма установила, что объединенные средства Africrypt вывели с ее южноафриканских счетов и кошельков клиентов и провели через крупные майнинг-пулы, после чего биткойны пользователей стали стало невозможно отследить.

Как сообщает Bloomberg, инцидентом занялось элитное подразделение полиции ЮАР. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt, которую братья Каджи запустили в 2019 году.
 
 
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