Рост Евфросинии Полоцкой был 137 см? Ждать ли ещё сенсаций о святой?





Святая Евфросиния Полоцкая





Евфросинии Полоцкой сумел открыть исследователь? Какими источниками пользовался ученый? Где находится Крест белорусской святой? Ответы на эти вопросы озвучил Сергей Тарасов в стриме Еврорадио. Какие неожиданные страницы жизнисумел открыть исследователь? Какими источниками пользовался ученый? Где находится Крест белорусской святой? Ответы на эти вопросы озвучилЕврорадио.





Во время написания книги историк сделал ряд открытий. Прежде всего, настоящим написанием имени легендарной святой правильно считать "Афросиния", ведь сама просветительница называла себя именно так.





Какие ещё сенсации о Евфросинии Полоцкой были выявлены при подготовке книги? На самом деле таких вещей много, отвечает Сергей Тарасов.





— Отыскать главный сюрприз помогли украинские коллеги. Я посмотрел материалы подготовки переноса мощей святой из Киево-Печёрской лавры в Полоцк. Там была целая серия мероприятий по передаче мощей.





В том числе было принято решение: старую раку (гроб), в которой лежали мощи Евфросинии, оставить в дальних пещерах лавры. А для отправки в Полоцк сделать новый гроб. Есть описание размеров этого гроба 1910 года: его длина составляла 143 сантиметра. Отнять толщину досок от головы и от ног — получается, рост Афросинии составлял около 137 сантиметров.





Но можно ли доверять вычислению роста по длине гроба? И насколько 1 метр 37 сантиметров соответствует среднему росту полочан — современников святой Евфросинии?





— Не верить поводов нет. Гробов XII века я не находил (но их находили во время раскопок Менского замчища), но гробы XVII века находил. Действительно, это соответствует. А средний рост обычного человека в те времена был 160 сантиметров.





Как Евфросиния Полоцкая ушла в монастырь? Что должна была для этого знать и сделать?





— В невысоком и худощавом тельце Афросинии был невероятно сильный дух. Она всю свою жизнь сама спланировала, она всё сделала сама. Мы считаем, что Афросиния родилась около 1104 года, через три года после смерти Всеслава Чародея. В 12 лет Афросиния уже пошла в монастырь.





Здесь два дива дивных: никто не ожидал, что она пойдёт в монастырь. Тётя Афросинии Романия была настоятельницей монастыря и не хотела постригать племянницу в монахини. Родители Афросинии не знали, что она собирается в монастырь. Приходил отец, плакал и просил дочь вернуться домой.





Но самое интересное в другом. Афросиния должна была знать, что значит монашество. Во времена Рогнеды было только три мужских монастыря. При Афросинии в Киевской Руси было уже восемь женских монастырей. Но надо было знать канон, как стать монахом. Нужно было быть глубоко верующим, пройти испытание послушания, уметь читать на греческом и староболгарском языках, знать Заповеди и Евангелия. Афросиния подгадала свой постриг в монахи на дни, когда поминалась Евфросиния Александрийская — небесная заступница Афросинии на всю жизнь.





Конечно, монастырь был в Полоцке на Верхнем замке: там есть место Мошна. Афросиния просится у епископа Ильи пожить в Голубце при Софийском соборе. Там она переписывает книги, продаёт их, а деньги раздаёт людям. А на написание книги нужно было убить стадо телят и обработать кожу под листы. Не говоря уже об условиях написания книги: попробуйте посидеть в такой позе на сундуке, держа лист одной рукой на колене и выписывая по одной букве — через десять минут у вас заболит спина.





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