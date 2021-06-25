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Манчестер Юнайтед предложил Боруссии Дортмунд 85 миллионов евро за Санчо

25.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21-летний футболист сборной Англии согласен перебраться в Манчестер из Дортмунда, сейчас стороны обсуждают возможную сделку.


© REUTERS / CARL RECINE

Английский футбольный клуб сделал официальное предложение дортмундской "Боруссии" по полузащитнику Джейдону Санчо, пишет в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, сообщает Sputnik.

"Красные дьяволы", по информации источника, готовы заплатить за 21-летнего англичанина 85 миллионов евро. Но "Боруссия" отпускать футболиста менее чем за 95 миллионов.

Сейчас стороны обсуждают бонусы, которые могут стать частью сделки. В свою очередь сам Санчо дал понять, что хочет продолжить карьеру в "Ман Юнайтед".

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач. 
 
 
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21-летний футболист сборной Англии согласен перебраться в Манчестер из Дортмунда, сейчас стороны обсуждают возможную сделку.
 
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