Манчестер Юнайтед предложил Боруссии Дортмунд 85 миллионов евро за Санчо

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сообщает Sputnik. Английский футбольный клуб сделал официальное предложение дортмундской "Боруссии" по полузащитнику Джейдону Санчо, пишет в своем Twitter журналист Фабрицио Романо,Sputnik.





"Красные дьяволы", по информации источника, готовы заплатить за 21-летнего англичанина 85 миллионов евро. Но "Боруссия" отпускать футболиста менее чем за 95 миллионов.





Сейчас стороны обсуждают бонусы, которые могут стать частью сделки. В свою очередь сам Санчо дал понять, что хочет продолжить карьеру в "Ман Юнайтед".





В прошлом сезоне хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.















