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Погода на пятницу: жара, ливни, грозы и град

25.06.2021 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе Беларуси скажется влияние атмосферного фронта).

Погода на пятницу: жара, ливни, грозы и град
Фото pixabay.com

Сохранится жаркая погода. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (местами ливни, град).

Ветер южный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха:

Брест +29..+31°C;

Витебск +32..+34°C;

Гомель +34..+36°C;

Гродно +29..+31°C;

Могилев +34..+36°C;

Минск +31..+33°C.

Ранее сообщалось, что в республике шестой день фиксируются температурные рекорды.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе Беларуси скажется влияние...
 
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