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Погода на пятницу: жара, ливни, грозы и град
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе Беларуси скажется влияние атмосферного фронта).
Сохранится жаркая погода. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (местами ливни, град).
Ветер южный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.
Температура воздуха:
Брест +29..+31°C;
Витебск +32..+34°C;
Гомель +34..+36°C;
Гродно +29..+31°C;
Могилев +34..+36°C;
Минск +31..+33°C.
Ранее сообщалось, что в республике шестой день
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе Беларуси скажется влияние...
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