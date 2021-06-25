Погода на пятницу: жара, ливни, грозы и град

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе Беларуси скажется влияние атмосферного фронта).



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Сохранится жаркая погода. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (местами ливни, град).

Ветер южный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха:

Брест +29..+31°C;

Витебск +32..+34°C;

Гомель +34..+36°C;

Гродно +29..+31°C;

Могилев +34..+36°C;

Минск +31..+33°C.

Ранее сообщалось, что в республике шестой день фиксируются температурные рекорды .