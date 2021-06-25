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США приветствуют новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко

25.06.2021 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты Америки приветствуют новые секторальные экономические санкции, которые ввел Евросоюз в отношении режима Александра Лукашенко.

США приветствуют новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко

Как написал госсекретарь Тони Блинкин в своем микроблоге, «вместе с нашими партнерами мы требуем ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая».

Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Соединенные Штаты Америки приветствуют новые секторальные экономические санкции, которые ввел Евросоюз в отношении режима Александра Лукашенко.
 
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