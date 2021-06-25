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США приветствуют новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Соединенные Штаты Америки приветствуют новые секторальные экономические санкции, которые ввел Евросоюз в отношении режима Александра Лукашенко.
Как написал госсекретарь Тони Блинкин в
Совет Евросоюза 24 июня
21 июня
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Соединенные Штаты Америки приветствуют новые секторальные экономические санкции, которые ввел Евросоюз в отношении режима Александра Лукашенко.
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