Короткая память как ключевая политическая проблема

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Павел Усов напомнил про свою статью 2013 года , в которой раскритиковал попытки Запада вести диалог с властями Беларуси. Там есть с чем поспорить, но разговор на эту тему важен и вот почему.

Лукашенко понимает, что ему ничего не нужно делать, а только лишь ждать, пока слабая воля и короткая память европейских политиков не решит всех его проблем с ЕС и не приведет к отмене санкций. Павел Усов

Но память оставляет желать лучшего не только у иностранцев. Белорусские политики тоже частенько играют «с чистого листа», игнорируя предыдущий опыт, что продемострировали события 2020 года.

Отношения между Западом и режимом Лукашенко цикличны. Нынешнее обострение – самое сильное, но далеко не первое.

Конфликт начался еще в 1996-м, когда по инициативе президента в Беларуси был проведен референдум по изменению Конституции и разогнан законно избранный парламент. Та зима была долгой – фаза потепления наступила только в 2008-м. И продлилась около двух лет: вплоть до разгона поствыборных протестов и массовых арестов оппонентов , включая кандидатов на пост главы государства.





Декабрь 2010-го. Предвыборный митинг на Привокзальной площади в Минске. Фото Сергея Балая

Затем были три с лишним года конфронтации. Но в 2014-м, после аннексии Крыма, она сменилась продолжительной оттепелью, длившейся аж до прошлого августа.

Так вот, споры на тему «Что эффективнее: диалог или давление?» перманентно ведутся уже без малого четверть века. То затухая, то вспыхивая с новой силой. У каждого из вариантов есть свои приверженцы и доводы. Однако аргументированного подытоживания не случилось. В результате, хватаясь за любое из этих средств, политики действуют, как в первый раз.

Исходя из принципа «лучше поздно, чем никогда», представляется важным хотя бы сейчас системно проанализировать плюсы и минусы разных подходов, учитывая в том числе предысторию. Скажем, действительно ли, как предупреждал еще 8 лет назад Усов, «все средства и ресурсы, полученные от Запада на «модернизацию», будут использоваться для консервации системы»? Или гражданское общество за период оттепели тоже смогло окрепнуть? И так далее.

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Ответы вряд ли будут иметь «черно-белый» характер. И все же мы организуем такую дискуссию в рамках нового спецпроекта Филин , предоставив слово как самому Павлу Усову, так и другим экспертам. Представляется, что осмысление предыдущего опыта критически важно для перспектив Беларуси – всегда, а сейчас особенно.