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Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.

Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»

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Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»

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Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»

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Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
 
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