|
Фотожабы: «Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Могилев, Орша, Шклов и ряд других городов остались без электричества и воды из-за аварии на Лукомльской ГРЭС
Реакция на откровения депутата Андрея Савиных
Как посадка в Минске самолета Ryanair превратилась в «бомбежку Воложина»
Минобороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца у берегов Крыма
Предыдущий выпуск:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)