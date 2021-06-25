Источник материала: БелТА

Количество обращений в Администрацию Президента Беларуси сокращается. Об этом сказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык. Он рассказал, по каким вопросам и из каких регионов пришло наибольшее количество корреспонденции за пять месяцев 2021 года.

Так, за 5 месяцев 2021 года в главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента поступило 9294 обращения, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество повторных обращений составило 2180 (снижение на 23%), коллективных - 341 (снижение на 18%).

Если рассматривать по регионам, то наибольшее количество обращений поступило из Минска (28%), наименьшее - из Гродненской, Витебской и Могилевской областей (соответственно 7, 9% и 9%).

"В абсолютных показателях количественное снижение поступивших обращений зафиксировано практически по всем регионам (за исключением Минской области, где отмечен рост на 1%). Наиболее динамично эта тенденция наблюдалась в отношении Минска и Могилевской области (сокращение соответственно на 20% и 17%)", - отметил Григорий Шлык.

В структуре поступившей почты снижение количества писем отмечается практически по всем основным тематикам. Рост обращений зафиксирован только по вопросам жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства; труда, занятости населения, охраны труда; образования и науки; деятельности органов прокуратуры.

По вопросам жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства поступило 1785 обращений (рост на 15%). В основном они касались ремонта и эксплуатации жилья.

По вопросам труда, занятости населения и охраны труда поступило 462 обращения (увеличение на 5%).

"Рост этой категории обращений обусловлен сложностями трудоустройства (плюс 42%), поднимались вопросы ненадлежащих условий и охраны труда (плюс 20%) и оплаты труда (плюс 7%). Вызывали беспокойство граждан вопросы образования, по которым поступило 265 обращений (увеличение на 41%), - подчеркнул начальник главного управления по работе с обращениями. - Больше всего обращений поступило по вопросам деятельности учреждений дошкольного образования (плюс 62%), деятельности учреждений среднего образования (плюс 65%), деятельности учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования (плюс 30%). При этом рост на 4% отмечается по вопросам, связанным с деятельностью органов прокуратуры, - поступило 243 обращения. Как правило, в этих обращениях выражалось несогласие с реакцией органов прокуратуры на обжалуемые заявителями судебные постановления".

Григорий Шлык пояснил, что с учетом отмеченных негативных тенденций роста обращений по вопросам жилья в сельской местности, трудоустройства, ненадлежащих условий и охраны труда, заработной платы и образования поручено облисполкомам, Министерству труда и социальной защиты, Министерству образования проанализировать причины роста и проинформировать Администрацию Президента о принятых мерах по стабилизации ситуации в этих сферах.

Он также сказал, что актуальными оставались проблемы, связанные с содержанием в надлежащем состоянии жилищного фонда. При этом граждан возмущает халатное отношение работников жилищно-коммунальных служб к выполнению своих прямых обязанностей и низкий уровень контроля за их повседневной деятельностью со стороны местных органов власти. В течение мая дважды обращался в Администрацию Президента житель д.Горани Минского района с жалобой на не восстановленную после раскопок территорию, которые проводил местный водоканал осенью 2020 года. "После обращения на номер 115 сообщили, что дорогу сделали, а на самом деле никто ничего не делал", - написал житель деревни. Только после постановки обращения на контроль в Администрации Президента Минский райисполком направил в адрес "Минрайгорремавтодора" поручение о необходимости восстановить дорожное покрытие. Работы начались.

Не теряют своей актуальности и вопросы благоустройства и содержания улично-дорожной сети. На контроле в Администрации Президента находится коллективное обращение жителей г.п.Мир Кореличского района о построении объездной дороги (4,6 км). "Уже 20 лет нам обещают построить объездную дорогу, а воз и ныне там. Несколько раз нас включали в разные республиканские проекты, а потом что-то происходило, и все оставалось только на бумаге. Последние наши обращения в разные инстанции привели к тому, что нас включили в республиканскую программу "Дороги Беларуси". Но у нас нет никакой официальной информации, на каком этапе находится строительство объекта", - сообщили местные жители.

После вмешательства Администрации Президента заявителям доведена соответствующая информация - по этому объекту разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит государственную строительную экспертизу. "Гродноавтодор" ведет работу по отводу земель для обеспечения строительства дороги.

По словам Григория Шлыка, злободневными остаются проблемы неисполнения обещаний представителей местных органов власти, связанные с жизнеобеспечением жителей сельских регионов (водоснабжение, электроснабжение, отсутствие объектов инфраструктуры либо их закрытие).

Недовольство граждан пожилого возраста вызывает массовое закрытие в малых населенных пунктах отделений банков, что создает серьезные неудобства в своевременном получении пенсий, оплате счетов, услуг и оперативном совершении других финансовых операций. Так, в Администрацию Президента поступило обращение из поселка Муляровка Петриковского района, в котором высказано несогласие с предполагаемым закрытием отделения Беларусбанка, обслуживающего 12 деревень. По поручению Администрации Президента руководство этого банка рассмотрело вопрос и пошло навстречу пожеланиям сельских жителей, несмотря на неэффективность работы этого отделения, а также на то, что истек срок аренды помещения, в котором расположено отделение. Было принято решение, согласно которому оно продолжит работать.

Кроме того, продолжают поступать обращения по вопросу использования электрической энергии для бытовых нужд, в том числе для отопления и горячего водоснабжения. Граждане не понимают, почему после ввода в эксплуатацию АЭС проблема использования электроэнергии населением не решается в приоритетном порядке, несмотря на соответствующие установки руководства страны. Проблемными остаются вопросы, связанные с отсутствием сетей водоснабжения или низким качеством питьевой воды в сельских населенных пунктах.

"Сохраняют остроту вопросы архитектуры и строительства, особенно в Минске. Коллективные обращения о нарушениях сроков строительства поступали от дольщиков строительства жилых домов в Заводском и Первомайском районах. Конфликт интересов возник при строительстве жилого дома по ул.Гастелло. Местные жители обратили внимание государственных органов на нарушения застройщиком строительных норм и правил, отступления от проекта, а дольщики в свою очередь возмущаются приостановлением работ для корректировки проектно-сметной документации", - рассказал начальник главного управления.

Поступали коллективные обращения, связанные с претензиями по уплотнению сложившейся жилой застройки. Жители дома №3 по ул.Сухаревской крайне недовольны строительством рядом с домом паркинга, что, по их мнению, значительно ухудшит качество жизни. Жители частных домовладений в границах улиц Харьковская - Верещагина - Одоевского - Гусовского не согласны с планами Минского горисполкома по сносу их домов.

В сфере образования основная масса вопросов связана с закрытием образовательных учреждений в сельской местности по программе оптимизации сети.

Все изложенные вопросы находятся на контроле в главном управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц.

Григорий Шлык также отметил, что есть обращения и по другим темам, поступившие в Администрацию Президента в мае текущего года. Так, в связи с закрытием в одностороннем порядке некоторыми западными странами своих воздушных пространств стали поступать многочисленные обращения как со стороны белорусских граждан, так и иностранцев по вопросам пересечения государственной границы. При этом отмечается отсутствие в настоящее время возможности пересечения и наземной границы. Ставится вопрос о пересмотре решения властей о возможном выезде из Республики Беларусь только раз в полгода и внесении изменений в категорию граждан, которые имеют право совершать это действие. Поступление таких обращений продолжается и в июне.

Кроме того, граждане, проживающие в государствах ближнего и дальнего зарубежья, просили оказать помощь в переезде на постоянное место жительства в Республику Беларусь с последующим предоставлением белорусского гражданства, оказать помощь в пересечении границ, закрытых соседними государствами в связи с пандемией, вызванной заболеванием COVID-19, высказывали просьбу об оказании помощи в розыске архивных документов их родственников, проживавших на территории Беларуси, вносили предложения по развитию экономики нашей страны, внедрения их изобретений в промышленность и сельское хозяйство.

БЕЛТА.-0-