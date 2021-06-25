В Речицком районе мотоциклист столкнулся с лосем и погиб

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе мотоциклист погиб после столкновения с лосем. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Вчера, 24 июня, около 22.30 на 87-м км автодороги М10 Граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин 40-летний водитель Yamaha столкнулся с лосем. В результате аварии водитель скончался.

На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются причины происшествия.

Места миграции диких животных обозначены предупреждающими дорожными знаками "Дикие животные", обратила внимание Ольга Чемоданова. В зоне их действия водителям рекомендуется снижать скорость и быть максимально внимательными.-0-