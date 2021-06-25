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Ярослав Романчук: Нагрузка от секторальных санкций может составить 15-20 процентов ВВП

25.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса экономист Ярослав Романчук оценил нагрузку от санкций против Беларуси на Россию.

Ярослав Романчук: Нагрузка от секторальных санкций может составить 15-20 процентов ВВП
С учётом всех обязательств основных экономических субъектов Беларуси (государство, государственные банки и предприятия реального сектора), а также их реального финансового состояния и расчётов, финансовая нагрузка на Россию в случае введения секторальных санкций на Беларусь может составить 15 - 20% ВВП страны или $ - 12 млрд. И это без учёта потерь от заморозки инвестиционных проектов, написал Ярослав Романчук на своей странице в FB.

Поддержка экономики Беларуси в таком объёме – это вопрос исключительно политический, поскольку реального бизнеса в такой ситуации очень мало. Россия вынуждена будет взвалить на себя огромный груз ответственности не только за выполнение социальных обязательств перед беларусами (ежегодно ~12,5% ВВП Беларуси или ~$7,5 млрд.), но также финансировать необходимые для поддержания экономики инфраструктурные и промышленные проекты.

Сегодня в Беларуси нет правовых, институциональных условий для российских инвесторов для такого рода деятельности. Едва ли они появятся, если сохранится прежний режим отношений между нашими странами.
 
 
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Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса экономист Ярослав Романчук оценил нагрузку от санкций против Беларуси на Россию.
 
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