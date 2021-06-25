Ярослав Романчук: Нагрузка от секторальных санкций может составить 15-20 процентов ВВП

написал Ярослав Романчук на своей странице в FB. С учётом всех обязательств основных экономических субъектов Беларуси (государство, государственные банки и предприятия реального сектора), а также их реального финансового состояния и расчётов, финансовая нагрузка на Россию в случае введения секторальных санкций на Беларусь может составить 15 - 20% ВВП страны или $ - 12 млрд. И это без учёта потерь от заморозки инвестиционных проектов,Ярослав Романчук на своей странице в FB.





Поддержка экономики Беларуси в таком объёме – это вопрос исключительно политический, поскольку реального бизнеса в такой ситуации очень мало. Россия вынуждена будет взвалить на себя огромный груз ответственности не только за выполнение социальных обязательств перед беларусами (ежегодно ~12,5% ВВП Беларуси или ~$7,5 млрд.), но также финансировать необходимые для поддержания экономики инфраструктурные и промышленные проекты.





Сегодня в Беларуси нет правовых, институциональных условий для российских инвесторов для такого рода деятельности. Едва ли они появятся, если сохранится прежний режим отношений между нашими странами.



