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Синоптики: в пятницу в Беларуси еще будет жарко, а в воскресенье придет похлада

25.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Белгидромета, жара в республике начнет спадать только в воскресенье – прохладный воздух придет с запада.




Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 25 июня, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik.

Жаркая погода сохраняется в стране уже больше недели: были побиты многие температурные рекорды, а столбики термометров поднимались выше отметки +35°С.

По информации Белгидромета, 25 июня погодные условия в республике будет определять очень теплая воздушная масса: днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами и градом.

Ночью температура воздуха составит от +18 до +23°С, днем – +29..+34°С, в отдельных районах будет еще жарче – до +36°С.

Синоптики сообщили, что на выходных в Беларусь начнет поступать прохладный воздух: на юго-востоке Беларуси будет по-прежнему жарко (выше +30°С), а вот в западных регионах уже прогнозируется комфортная погода температура – от +21 до +27°С.
 
 
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По информации Белгидромета, жара в республике начнет спадать только в воскресенье – прохладный воздух придет с запада.
 
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