ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован за поведение в матче с "Крумкачамі"

25.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матче и оштрафован на 100 базовых величин (2900 рублей) за инцидент по итогам матча 1/16 финала Кубка Беларуси с "Крумкачамі" (1:1, 5:4 пен.)




Такое решение принял Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам БФФ.

В протоколе встречи было сказано, пишет Прессбол, что Ковалевич получил удаление на 96-й минуте матча за "неадекватное поведение и нецензурную брань в адрес официальных лиц".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич дисквалифицирован на восемь матче и оштрафован на 100 базовых величин (2900 рублей) за инцидент по итогам матча 1/16 финала Кубка...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речицком районе мотоциклист столкнулся с лосем и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by