Nestlé должна немедленно прекратить финансирование государственных СМИ в Беларуси













присоединился и лишенный аккредитации Правозащитный центр "Весна". Открытое письмо было инициировано немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco. К призывуи лишенный аккредитации Правозащитный центр "Весна".





В целом, около 60 процентов рекламных роликов на белорусском государственном телевидении размещаются западными корпорациями из ЕС, США и Швейцарии, включая такие бренды, как Mars, Maggi, Schwarzkopf и L'Oréal. Но ни одна западная компания не финансирует государственную телепропаганду режима Лукашенко в такой степени, как Nestlé - примерно каждый третий рекламный ролик там размещается этой швейцарской компанией.





"Мы шокированы тем, что на белорусском государственном телевидении регулярно транслируются принудительные признания вины противниками режима и политзаключенными. Совсем недавно задержанный блогер Роман Протасевич был вынужден дать телеинтервью и постановочную пресс-конференцию. Недопустимо, что Nestlé платит за рекламу в контексте этой ужасающей демонстрации запуганных и подневольных противников режима.





Nestlé, как и все другие западные компании, должна немедленно прекратить давать рекламу в белорусских государственных СМИ и больше не должна быть соучастницей тяжких преступлений режима Лукашенко в области прав человека", - высказался президент Libereco Ларс Бюнгер по случаю публикации открытого письма.