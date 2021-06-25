На трассе М-10 после столкновения с лосем погиб байкер

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гомельской области.





Как сообщили в УГАИ региона, накануне поздно вечером на 87-м километре (Речицкий район) трассы М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин 40-летний байкер на «Ямахе» врезался в переходившего дорогу лося.

Травмы, полученные мотоциклистом в аварии, оказались несовместимыми с жизнью.