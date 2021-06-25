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На трассе М-10 после столкновения с лосем погиб байкер

25.06.2021 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гомельской области.

На трассе М-10 после столкновения с лосем погиб байкер

Как сообщили в УГАИ региона, накануне поздно вечером на 87-м километре (Речицкий район) трассы М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин 40-летний байкер на «Ямахе» врезался в переходившего дорогу лося.

Травмы, полученные мотоциклистом в аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

 

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гомельской области.
 
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