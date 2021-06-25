|
Дезинфекция транспорта на границе: как это будет происходить
25.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, как будет проходить на границе дезинфекция транспорта. Официальный документ опубликован на портале Pravo.by.
Эксперимент по дезинфекции въезжающего транспорта
Что нужно знать водителям?
Перед прохождением через дезбарьер водитель должен выключить систему вентиляции и кондиционирования воздуха в салоне и закрыть окна и двери. Выходить из машины нельзя с момента заезда до момента выезда из дезбарьера. Если случилась вынужденная остановка, дезинфекция прекращается, а водитель и пассажиры должны находиться в машине до получения указаний оператора дезбарьера.
Если транспортное средство не проходит по габаритам дезбарьера, оно направляется в специальный дополнительный проезд, где также проходит дезинфекция днища.
Для прохождения дезинфекции водители должны будут предъявить специальные марки, купить которые можно будет сразу же в пункте пропуска. Если въезжающие через "Новую Гуту" автомобилисты откажутся от процедуры, машину не пустят в Беларусь.
Еще одна плата на границе
Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы ввели при выезде из страны ввели с 1 июня в двух областях - Гродненской и Гомельской. Плата для автомобилей до 5 тонн установлена в размере одной базовой величин - 29 рублей.
Также с 1 июля вводится сбор за пересечение границы в пунктах пропуска Брестской области. Размер сбора - такой же.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платная обязательная обработка транспорта будет выполняться в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Если водитель откажется от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)