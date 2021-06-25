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Дезинфекция транспорта на границе: как это будет происходить

25.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, как будет проходить на границе дезинфекция транспорта. Официальный документ опубликован на портале Pravo.by.

Эксперимент по дезинфекции въезжающего транспорта введут с 1 июля, действовать он будет до 1 октября 2021 года. Обработка легковых машин, фур и автобус будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров. Водитель или владелец ТС может выбрать для проведения дезинфекции любой из дезбарьеров.

Что нужно знать водителям?

Перед прохождением через дезбарьер водитель должен выключить систему вентиляции и кондиционирования воздуха в салоне и закрыть окна и двери. Выходить из машины нельзя с момента заезда до момента выезда из дезбарьера. Если случилась вынужденная остановка, дезинфекция прекращается, а водитель и пассажиры должны находиться в машине до получения указаний оператора дезбарьера.

Если транспортное средство не проходит по габаритам дезбарьера, оно направляется в специальный дополнительный проезд, где также проходит дезинфекция днища.

Для прохождения дезинфекции водители должны будут предъявить специальные марки, купить которые можно будет сразу же в пункте пропуска. Если въезжающие через "Новую Гуту" автомобилисты откажутся от процедуры, машину не пустят в Беларусь.

Еще одна плата на границе

Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы ввели при выезде из страны ввели с 1 июня в двух областях - Гродненской и Гомельской. Плата для автомобилей до 5 тонн установлена в размере одной базовой величин - 29 рублей.

Также с 1 июля вводится сбор за пересечение границы в пунктах пропуска Брестской области. Размер сбора - такой же.

 
Теги: Минск
 
 
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Платная обязательная обработка транспорта будет выполняться в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Если водитель откажется от...
 
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