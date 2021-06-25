Киноуроки в школах: как поставить искусство на службу воспитанию?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Проект, о котором рассказывают гости радиостудии, представляет собой серию профессиональных художественных фильмов воспитательного характера, предназначенных для детской аудитории. Каждая серия повествует о нравственных ценностях - дружбе, мужестве, чести и прочих важных для человека свойствах. Материалы проекта рекомендованы к использованию Министерством просвещения РФ.

"Искусство отвечает за внутренний мир человека, формирование образов, смыслов, модели его поведения, надо просто искусство поставить на службу воспитанию, у нас для этого есть школы, дети компактно расположены в этих школах, есть система образования, которая должна заниматься прежде всего воспитанием как основой образования. Почему бы не сделать системным воспитание? А что воспитывать – качества человеческие, это самое главное", ― говорит Виктор Меркулов.

Когда проект появится в Беларуси?

"Появилась заинтересованность у нашего педсообщества в этом проекте, особенно он нравится учителям-практикам, детям нравится. Минобразования медленно, но подключается. Хотим запустить его системно с нового учебного года", ― рассказывает Дмитрий Чебурканов о заинтересованности киноуроками в Беларуси.

К примеру, в фильмах для первоклашек поднимаются следующие темы: мечта, радость за другого, дружба, мужество, помощь вместо осуждения, доброжелательность, отзывчивость, воображение, фантазия, патриотизм. Почему этому надо учить с первого класса?

"А когда же надо? Уже потом поздно. В пожилом возрасте патриотов не растят. Закладывается все с первого класса. Здесь главное что ― патриотизм без нравственности в сторону нацизма идет, а нравственность ― в ногу с патриотизмом, в этом и гармония", ― говорит Меркулов.

Подробности о содержании воспитательных и образовательных видеоуроков для школ вы узнаете в видеоверсии беседы на Sputnik Беларусь.

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