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Мотоциклист в Речицком районе столкнулся с лосем и погиб - видео

25.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мужчина погиб в результате ДТП с участием лося, об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла 24 июня около 22:30 в Речицком районе. На 87 километре автодороги М10 Граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин мотоцикл Yamaha наехал на лося.

В результате столкновения 40-летний водитель умер, животное также погибло.

На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются причины происшествия.

В ведомстве напомнили, что места миграции диких животных обозначаются специальными предупреждающими дорожными знаками "Дикие животные". В зоне их действия водителям рекомендуются уменьшать скорость и быть максимально внимательными.

ДТП с участием лосей в последнее время участились -  причем они зачастую заканчиваются летальными исходами. Так, накануне два человека погибли и еще пять были доставлены в больницу после столкновения автомобиля с лосем в Шумилинском районе. В Молодечненском районе из-за столкновения с животным в ночное время погиб байкер, а в Осиповичском районе лось также спровоцировало аварию, в которой погиб пассажир легкового автомобиля.

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В МВД напомнили, что места миграций диких животных обозначаются специальными знаками, в зоне их действия водителям рекомендуют снижать скорость и быть...
 
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