|
Мотоциклист в Речицком районе столкнулся с лосем и погиб - видео
25.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мужчина погиб в результате ДТП с участием лося, об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
Авария произошла 24 июня около 22:30 в Речицком районе. На 87 километре автодороги М10 Граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин мотоцикл Yamaha наехал на лося.
В результате столкновения 40-летний водитель умер, животное также погибло.
На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики. Устанавливаются причины происшествия.
В ведомстве напомнили, что места миграции диких животных обозначаются специальными предупреждающими дорожными знаками "Дикие животные". В зоне их действия водителям рекомендуются уменьшать скорость и быть максимально внимательными.
ДТП с участием лосей в последнее время участились - причем они зачастую заканчиваются летальными исходами. Так, накануне
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД напомнили, что места миграций диких животных обозначаются специальными знаками, в зоне их действия водителям рекомендуют снижать скорость и быть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)