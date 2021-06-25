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Ходить в леса можно только в 5 районах Беларуси

25.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Запреты и ограничения на походы в лес введены в 113 из 118 районов страны, карту "запретных" мест обновил Минлесхоз.

За последние сутки леса запретили посещать более чем в 30 районах. Полностью закрыты для посещения массивы на Брестчине, Гомельщине и Могилевщине. Причина этого - аномальная жара, установившаяся в Беларуси с начала недели. В некоторых районах столбики термометра в последние дни доходили до 37°С.

Впрочем, в пяти районах республики посещать лесные массивы все же разрешено. Для людей пока открыты Копыльский, Логойский, Мядельский, Браславский, а также Гродненский районы, который ранее был под запретом. Местные власти, однако, не исключают, что сегодня или в выходные леса в регионах будут закрыты из-за продолжающейся жары.

В "красных" зонах (леса, куда ходить категорически сейчас нельзя) за нарушение запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Свободные от ограничений места остались на Гродненщине, Витебщине и Минщине. Под строжайшим запретом - вся Брестская, Гомельская и Могилевская области, где...
 
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