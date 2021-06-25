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«Мы в шоке». Софью Сапегу перевели под домашний арест
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщили ВВС родители девушки.
Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с блогером и журналистом Романом Протасевичем, перевели под домашний арест.
Как сообщает
– Мы находимся в шоке, – сказал отчим Софьи Сергей Дудич.
Для родителей Софьи, которую
Через считанные минуты стало известно, что также под домашний арест
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Об этом сообщили ВВС родители девушки.
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