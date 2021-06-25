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«Мы в шоке». Софью Сапегу перевели под домашний арест

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщили ВВС родители девушки.

«Мы в шоке». Софью Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с блогером и журналистом Романом Протасевичем, перевели под домашний арест.

Как сообщает ВВС, сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске.

– Мы находимся в шоке, – сказал отчим Софьи Сергей Дудич.

Для родителей Софьи, которую подозревают по нескольким статьям, это стало неожиданностью.

Через считанные минуты стало известно, что также под домашний арест переведен Роман Протасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили ВВС родители девушки.
 
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