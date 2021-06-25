«Мы в шоке». Софью Сапегу перевели под домашний арест

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщили ВВС родители девушки.





Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с блогером и журналистом Романом Протасевичем, перевели под домашний арест.

Как сообщает ВВС , сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске.

– Мы находимся в шоке, – сказал отчим Софьи Сергей Дудич.

Для родителей Софьи, которую подозревают по нескольким статьям , это стало неожиданностью.

Через считанные минуты стало известно, что также под домашний арест переведен Роман Протасевич .