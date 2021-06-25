Класковский: «В угаре режим затаптывает очаги национального духа»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о том, что белорусские власти озаботились сохранением национальной самобытности и суверенитета.

– Формулировки на этот счет предлагается вставить в новую конституцию, – пишет Александр Класковский. – Но это тот случай, когда практика вопиюще противоречит декларациям. Причем в последний год режим особенно яростно атакует проявления национального духа. Также заметно усилились угрозы суверенитету.

Красивые строки для нового основного закона сочиняются именно тогда, когда власти асфальтовым катком проходятся по тем сегментам общества, в которых наиболее силен национальный дух. Когда МВД ведет дело к тому, чтобы исторический бело-красно-белый флаг (БЧБ) и сакральный клич «Жыве Беларусь!» были занесены в разряд нацистской символики.

Власти резко возненавидели БЧБ, когда он несколько неожиданно даже для адептов национального возрождения стал феноменально выразительной визуальной фишкой прошлогодней августовской революции.

Для нынешнего белорусского начальства национальная самобытность и традиции — это, видимо, когда на «Дажынках» продают соломенные фигурки и пляшут в этнографических нарядах.

Становление же политической нации — а именно так расценили многие аналитики бурные события 2020 года — теперешнему режиму как нож вострый.

Созданная первым президентом система рассчитана на то, чтобы повелевать аполитичными, покорными трудягами.

Сознательный же белорус, требующий справедливых выборов, трактуется как бунтовщик (отсюда тезис о «мятеже» 2020 года), наркоман, тунеядец, проститутка (нужное подчеркнуть) и, более того, как фашиствующая сволочь.

Занявшись подавлением протестов, власти устроили и разгром культурных инициатив национального толка. Силовики взяли в оборот торговые точки, продававшие товары с национальной символикой. В частности, был вынужден закрыться знаменитый магазин Symbal.by. Под прессингом оказались издатели, выпускавшие книги на белорусском языке.

Беспощадные удары наносятся по негосударственным СМИ , производящим национальный контент.

Между тем медиа, попавшие под репрессии, методично и креативно работали на формирование национальной идентичности, создавали своими материалами противовес великодержавной российской пропаганде. В отличие от белорусских государственных СМИ, которые все сильнее перепевают московские нарративы.

Таким образом, в угаре борьбы против политических оппонентов режим затаптывает очаги национального духа и еще шире открывает ворота ползучей экспансии «русского мира».

И много ли будет толку от того, что в новой конституции сделают акцент на суверенитете, если на деле зависимость режима от Москвы неуклонно усиливается?

Увязнув в конфронтации с демократическим миром (особенно после скандальной посадки самолета Ryanair), белорусские власти оказываются в ситуации, когда за кремлевскую поддержку придется платить кусками суверенитета.

Так что красивые строчки в новой конституции могут оказаться мертвыми словами.