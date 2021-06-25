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Класковский: «В угаре режим затаптывает очаги национального духа»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель – о том, что белорусские власти озаботились сохранением национальной самобытности и суверенитета.
– Формулировки на этот счет предлагается вставить в новую конституцию, –
Красивые строки для нового основного закона сочиняются именно тогда, когда власти асфальтовым катком проходятся по тем сегментам общества, в которых наиболее силен национальный дух. Когда МВД ведет дело к тому, чтобы исторический бело-красно-белый флаг (БЧБ) и сакральный клич «Жыве Беларусь!» были занесены в разряд нацистской символики.
Власти резко возненавидели БЧБ, когда он несколько неожиданно даже для адептов национального возрождения стал феноменально выразительной визуальной фишкой прошлогодней августовской революции.
Для нынешнего белорусского начальства национальная самобытность и традиции — это, видимо, когда на «Дажынках» продают соломенные фигурки и пляшут в этнографических нарядах.
Становление же политической нации — а именно так расценили многие аналитики бурные события 2020 года — теперешнему режиму как нож вострый.
Созданная первым президентом система рассчитана на то, чтобы повелевать аполитичными, покорными трудягами.
Сознательный же белорус, требующий справедливых выборов, трактуется как бунтовщик (отсюда тезис о «мятеже» 2020 года), наркоман, тунеядец, проститутка (нужное подчеркнуть) и, более того, как фашиствующая сволочь.
Занявшись подавлением протестов, власти устроили и разгром культурных инициатив национального толка. Силовики взяли в оборот торговые точки, продававшие товары с национальной символикой. В частности, был вынужден закрыться знаменитый магазин Symbal.by. Под прессингом оказались издатели, выпускавшие книги на белорусском языке.
Беспощадные
Между тем медиа, попавшие под репрессии, методично и креативно работали на формирование национальной идентичности, создавали своими материалами противовес великодержавной российской пропаганде. В отличие от белорусских государственных СМИ, которые все сильнее перепевают московские нарративы.
Таким образом, в угаре борьбы против политических оппонентов режим затаптывает очаги национального духа и еще шире открывает ворота ползучей экспансии «русского мира».
И много ли будет толку от того, что в новой конституции сделают акцент на суверенитете, если на деле зависимость режима от Москвы неуклонно усиливается?
Увязнув в конфронтации с демократическим миром (особенно после скандальной посадки самолета Ryanair), белорусские власти оказываются в ситуации, когда за кремлевскую поддержку придется платить кусками суверенитета.
Так что красивые строчки в новой конституции могут оказаться мертвыми словами.
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Политический обозреватель – о том, что белорусские власти озаботились сохранением национальной самобытности и суверенитета.
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